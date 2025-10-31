Opinión
31 de octubre de 2025
83°nubes rotas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Adriana Díaz pierde un luchado encuentro ante la coreana Shin Yu-bin en el WTT Champions en Francia

La boricua venía de vencer a la número 6 del mundo en su juego anterior

31 de octubre de 2025 - 5:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adriana Díaz está clasificada en la decimoctava posición del escalafón mundial. (Facebook / ITTF Americas)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

La primera raqueta boricua Adriana Díaz perdió 3-1 este viernes en Francia su partido de la ronda de octavos de final del WTT Champions Montpellier 2025 ante la coreana Shin Yu-bin.

Esta es la segunda vez consecutiva que Díaz llega tan lejos como a la etapa de las mejores 16 de un torneo del WTT Champions, donde compiten solo las mejores raquetas de la gira mundial profesional de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, conocido como World Table Tennis (WTT).

La puertorriqueña, quien cumplió este viernes 25 años, perdió por parciales de 10-12, 10-12, 11-8, 7-11.

La número 14 del mundo, Yu-bin, tuvo que extenderse a puntos adicionales en las primeras dos mangas ante la presión de la puertorriqueña. Pero Adriana reaccionó llevándose el tercero, no sin antes frenar el empuje de la coreana, quien luego de caer atrás 8-4, amenazó acercándose 9-7 a la boricua.

En el set que resultó el definitivo, Yu-bin arrancó con un 4-0 y esta vez fue la puertorriqueña quien amenazó, reduciendo la ventaja a un solo punto, 8-7. Pero par de tiros largos que no encontraron la mesa, le dieron a la coreana la ventaja nuevamente hasta llevarse el parcial 11-7.

La utuadeña venía de derrotar 3-1 a la número 6 del ranking mundial de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés), y cuarta sembrada del torneo, la china Zhu Yuling.

Díaz venía también de ascender en el escalafón mundial hasta la posición 18. En tanto Shin Yu-bin, la número 14, es una doble medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La vez anterior que Díaz alcanzó la etapa de las mejores 16 en un torneo del WTT Champions, fue en Macao, China en septiembre.

