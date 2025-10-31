Adriana Díaz pierde un luchado encuentro ante la coreana Shin Yu-bin en el WTT Champions en Francia

La primera raqueta boricua Adriana Díaz perdió 3-1 este viernes en Francia su partido de la ronda de octavos de final del WTT Champions Montpellier 2025 ante la coreana Shin Yu-bin.

Esta es la segunda vez consecutiva que Díaz llega tan lejos como a la etapa de las mejores 16 de un torneo del WTT Champions, donde compiten solo las mejores raquetas de la gira mundial profesional de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, conocido como World Table Tennis (WTT).

La puertorriqueña, quien cumplió este viernes 25 años, perdió por parciales de 10-12, 10-12, 11-8, 7-11.

La número 14 del mundo, Yu-bin, tuvo que extenderse a puntos adicionales en las primeras dos mangas ante la presión de la puertorriqueña. Pero Adriana reaccionó llevándose el tercero, no sin antes frenar el empuje de la coreana, quien luego de caer atrás 8-4, amenazó acercándose 9-7 a la boricua.

En el set que resultó el definitivo, Yu-bin arrancó con un 4-0 y esta vez fue la puertorriqueña quien amenazó, reduciendo la ventaja a un solo punto, 8-7. Pero par de tiros largos que no encontraron la mesa, le dieron a la coreana la ventaja nuevamente hasta llevarse el parcial 11-7.

La utuadeña venía de derrotar 3-1 a la número 6 del ranking mundial de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés), y cuarta sembrada del torneo, la china Zhu Yuling.

Díaz venía también de ascender en el escalafón mundial hasta la posición 18. En tanto Shin Yu-bin, la número 14, es una doble medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de París 2024.