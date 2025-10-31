La boricua Mariecarmen Rivera conquista el oro en el Sprint Open del ICF SUP World Championship
Registró tiempo de 29.22 segundos, su mejor marca personal del evento
31 de octubre de 2025 - 10:59 AM
La atleta puertorriqueña Mariecarmen Rivera se proclamó campeona del Sprint Open del ICF SUP World Championship, evento que se celebra del 29 de octubre al 2 de noviembre en Emiratos Árabes Unidos.
La información fue ofrecida por el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) a través de un comunicado de prensa.
Según el Copur, Rivera detuvo el cronómetro en 29.22 segundos, su mejor marca personal del evento, para quedarse con el oro.
La plata fue para Alba Alonso de España (29.81) y el bronce para Seychelle Webster de Estados Unidos (30.42).
El año pasado, Mariecarmen finalizó en la cuarta posición, y este 2025 superó precisamente a las competidoras que habían ocupado los puestos segundo y tercero en la edición anterior.
La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario Vélez, celebró la histórica medalla de oro de Rivera y resaltó el respaldo constante del COPUR a su desarrollo deportivo.
“Lo de Mariecarmen es una demostración de perseverancia, talento y compromiso. Cada año la vemos crecer y elevar el nombre de Puerto Rico en los escenarios internacionales. Nos llena de orgullo haber acompañado su trayectoria y respaldado su esfuerzo desde sus primeras participaciones internacionales. Este oro mundial reafirma el potencial de nuestros atletas en disciplinas emergentes y el valor del trabajo constante que se realiza desde las federaciones y el COPUR”, dijo Rosario.
