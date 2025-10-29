Tras el caso histórico de Gisèle Pelicot: Francia impulsa cambios a la ley que tipifica el delito de violación

París - Se espera que el Senado de Francia dé su aprobación final el miércoles a un proyecto de ley que define la violación y otras agresiones sexuales como cualquier acto sexual no consentido, una medida que se produce después del histórico juicio por drogadicción y violación que sacudió a Francia y convirtió a Gisèle Pelicot en un icono mundial.

El proyecto de ley fue presentado en enero, apenas unas semanas después de que 51 hombres fueran declarados culpables de violar y abusar de Pelicot en el caso que provocó un ajuste de cuentas nacional sobre la cultura de la violación en Francia.

Marie-Charlotte Garin y Véronique Riotton, legisladoras de Los Verdes y del partido centrista del presidente Emmanuel Macron, respectivamente, que defendieron el proyecto de ley, escribieron: “Es hora de actuar y dar un nuevo paso adelante en la lucha contra la violencia sexual”.

El proyecto de ley establece que “todo acto sexual no consentido constituye agresión sexual”.

El consentimiento se define como “libremente dado, informado, específico, previo y revocable” y se evalúa “a la luz de las circunstancias”. El texto dice que “no puede inferirse únicamente del silencio o la falta de reacción de la víctima”.

El proyecto de ley también especifica que no hay consentimiento si el acto sexual se comete con “violencia, coacción, amenaza o sorpresa”.

La semana pasada, fue ampliamente aprobado por legisladores de casi todos los rangos en la Asamblea Nacional, la cámara baja del parlamento francés. La extrema derecha votó en contra.

Se espera que el Senado dé su aprobación final el miércoles, el último paso antes de que el proyecto de ley se convierta en ley a través de la publicación oficial.

Una vez aprobado, Francia se unirá a muchas otras naciones europeas que tienen leyes similares basadas en el consentimiento sobre la violación, incluyendo a la vecina Alemania, Bélgica y España.

En diciembre, el ex marido de Pelicot y otros 50 hombres fueron declarados culpables de agredirla sexualmente entre 2011 y 2020 mientras ella estaba bajo sumisión química. Dominique Pelicot fue condenado a 20 años de prisión, mientras que las condenas para otros acusados oscilaron entre tres y 15 años de prisión. Un tribunal de apelaciones dictó una condena más severa de 10 años a principios de este mes al único hombre que impugnó su condena.

El desgarrador y sin precedentes juicio en Francia expuso cómo la pornografía, las salas de chat y el desdén de los hombres por la comprensión confusa del consentimiento están alimentando la cultura de la violación.