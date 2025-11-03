Opinión
3 de noviembre de 2025
85°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Francia amenaza con la prohibición de Shein si reincide en la venta de muñecas sexuales

La empresa confirmó la retirada de los productos en cuestión

3 de noviembre de 2025 - 10:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shein, igual que Temu, venden todo tipo de producto a precios baratos, desde camisetas hasta artículos electrónicos. (MARK R. CRISTINO)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

París - El Gobierno francés advirtió este lunes de que puede recurrir a la prohibición de la plataforma comercial china Shein en caso de que haya reincidencia en prácticas como la venta de muñecas de carácter sexual, “con apariencia infantil”, por las que fue reprendida en los últimos días.

“Quiero ser muy claro: si estos comportamientos se repiten, tendremos derecho a solicitar que se prohíba el acceso de la plataforma Shein al mercado francés. Así lo establece la ley”, señaló el ministro de Economía francés, Roland Lescure, en una entrevista con la cadena BFM y la emisora de radio RMC.

Lescure explicó que esta clase de medidas se pueden tomar en caso de actos terroristas, tráfico de estupefacientes y objetos de naturaleza pedófila si la plataforma no hubiera retirado los productos en cuestión en menos de 24 horas o si en el futuro hay reincidencias.

En cualquier caso, aseguró que hay una investigación judicial para identificar las razones por las que las muñecas sexuales eran vendidas en esta web.

La Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes (DGCCRF) francés había dado la alerta el sábado pasado tras constatar que “el sitio web de comercio electrónico Shein comercializaba muñecas sexuales con apariencia infantil”.

“Su descripción y categorización en el sitio web hacen difícil dudar del carácter pedopornográfico de los contenidos”, señaló esa agencia en un comunicado.

Shein emitió un comunicado en el que confirmó la retirada de los productos en cuestión y aseguró que “mantiene una política de tolerancia cero hacia cualquier contenido o producto que infrinja las políticas de nuestra plataforma o las leyes aplicables”.

“Nos tomamos este asunto muy en serio. Este tipo de contenido es totalmente inaceptable y va en contra de todo lo que defendemos. Estamos tomando medidas correctivas inmediatas y reforzando nuestros controles internos para evitar que esto vuelva a suceder”, recalcó la compañía, además de confirmar una investigación interna sobre cómo estas muñecas eludieron las medidas de control de la web.

No es, sin embargo, el primer encontronazo entre las autoridades francesas y este gigante chino, que en Francia y en Europa en general es objeto frecuentemente de quejas por competencia desleal.

En Francia, ha sido objeto de varias sanciones relacionadas con la imposición ilegal de ‘cookies’ (ficheros pequeños que se almacenan en los equipos que se conectan a las webs que visitan los internautas y que éstas utilizan con mucha frecuencia para enviarles publicidad selectiva) y sin informarles correctamente, la última el pasado septiembre con una multa de 150 millones de euros.

El Gobierno francés se propone también imponer a partir de 2026 una tasa de dos euros a los pequeños paquetes procedentes de fuera de la Unión Europea, con Shein y otros sitios chinos, como Temu, especialmente en la mira.

El mes pasado, Shein anunció que iba a abrir su primera tienda física en París, en el centro comercial BHV, que normalmente comercializa productos franceses.

Dado que es un lugar histórico y un emblema de París, el desembarco del gigante chino de bajo coste causó un fuerte revuelo y una petición en línea superó las 100,000 firmas en contra, pero el proyecto por el momento sigue adelante, con fecha de apertura del espacio de Shein prevista para el 5 de noviembre.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
