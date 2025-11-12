Opinión
12 de noviembre de 2025
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Venezuela realiza ejercicios militares masivos en medio de tensión con Estados Unidos

Casi 200,000 efectivos de las Fuerzas Armadas, milicias, policías y líderes comunitarios participan en los ejercicios

12 de noviembre de 2025 - 9:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un hombre viste una camiseta con una imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una manifestación organizada por el gobierno contra la intervención extranjera, en Caracas, Venezuela, el 30 de octubre de 2025. (Ariana Cubillos)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Venezuela inició el martes ejercicios militares masivos para proteger su espacio aéreo de una posible agresión extranjera en medio de las tensiones con Estados Unidos luego de que la administración de Donald Trump ordenara el despliegue de buques de guerra en aguas del Caribe.

RELACIONADAS

Casi 200,000 efectivos de las Fuerzas Armadas, milicias, policías y líderes comunitarios cercanos al gobierno del presidente Nicolás Maduro participan en los ejercicios que se extenderán hasta el miércoles en todo el país.

“Seguiremos en nuestra determinación de prepararnos para defender nuestra patria en todos los ámbitos, cualquiera sea la amenaza, su intensidad, su proporción”, dijo el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, en declaraciones difundidas por la televisión estatal.

El jefe castrense destacó que el ejercicio “no va en desmedro” de las labores cotidianas para combatir “la amenaza del narcotráfico” y de grupos armados que “pretenden operar en la frontera” con Colombia.

Horas después Maduro comentó que se trata de un ejercicio que “hacía falta para afinar las capacidades de movilización en tiempo real”.

El mandatario, en un acto de gobierno televisado, también firmó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, aprobada por el Legislativo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico.El gobierno de Estados Unidos aumentó a $50 millones la recompensa por la captura de Maduro y otros 14 líderes que enfrentan un pliego acusatorio federal, en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, por cargos de narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico, entre otros presuntos crímenes.“La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera, ¿oyó?. En el primer barco se baja usted, que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas”, agregó.
1 / 19 | ¿Cómo iniciaron las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela?. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico. - The Associated Press

La ley “institucionaliza poderosamente la corresponsabilidad para la defensa de la nación” entre el Estado y la sociedad civil, acotó.

Los ejercicios militares —incluida la incorporación en milicias de voluntarios civiles armados que asisten a las Fuerzas Armadas—, fueron ordenados por Maduro en septiembre ante el despliegue militar estadounidense en el Caribe que, según Washington, tiene el objetivo de combatir a los cárteles de drogas latinoamericanos.

El lunes el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció un nuevo ataque contra embarcaciones acusadas de transportar drogas que dejó seis personas muertas en dos barcos en el oriente del océano Pacífico.

La acción incrementó la cifra de ataques conocidos a 19 y el número de fallecidos al menos a 75 desde que el gobierno de Trump lanzó un esfuerzo contra el tráfico de drogas en aguas sudamericanas –incluyendo el océano Pacífico-- que muchos ven como una táctica de presión sobre el gobernante venezolano.

Maduro ha dicho que el despliegue naval estadounidense representa una amenaza a la soberanía del país sudamericano.

Tags
VenezuelaNicolás MaduroEstados UnidosDonald TrumpMar CaribePetróleoNarcotráfico
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
El diario de hoy
martes, 11 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
