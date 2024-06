Joe Biden dice que Hamás está debilitado, Israel discrepa y genera dudas para un cese del fuego

Sin embargo, casi ocho meses después de que empezó la guerra, han surgido discrepancias entre los aliados cercanos sobre qué significa realmente derrotar a Hamás. La semana pasada, Biden dijo que el grupo militante ya no era capaz de perpetrar un ataque contra Israel como el asalto del 7 de octubre que desencadenó la guerra y que era hora de que los combates terminaran. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , y los ministros de extrema derecha no están de acuerdo.

Biden: Hamás ya no tiene la capacidad para representar una amenaza

Biden dijo el viernes que era hora de terminar la guerra entre Israel y Hamás , señalando que el objetivo de destruir a Hamás ya se había cumplido porque el grupo militante “ ya no era capaz ” de llevar a cabo un ataque a gran escala contra Israel como el del 7 de octubre .

Netanyahu: Eliminar la capacidad militar y de gobierno restante

En respuesta a la sugerencia de Biden de que Hamás estaba significativamente agotado, Netanyahu dijo que Israel no aceptaría un cese del fuego permanente hasta “la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás, la liberación de todos los rehenes y que se garantice que Gaza ya no represente una amenaza para Israel” .

Las fuerzas militares israelíes señalaron que la erradicación de Hamás aún está incompleta, y que hay batallones de militantes restantes en la ciudad de Rafah, en el sur del enclave, y los combates siguen en el norte de Gaza. Hamás ha seguido lanzando cohetes hacia Israel , aunque con mucha menos intensidad que en los primeros meses de la guerra. La extensión del gobierno del grupo en toda la franja sigue siendo poco clara, aunque no ha surgido ninguna alternativa.

“Hamás tiene que ser eliminado, no como una idea”, dijo Netanyahu a finales de marzo. “El nazismo no fue destruido como idea en la Segunda Guerra Mundial, pero los nazis no gobiernan Alemania”.