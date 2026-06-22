Keir Starmer anuncia su dimisión como primer ministro británico

Londres - El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el lunes que renunciará como líder del gobernante Partido Laborista y dejará el cargo en cuestión de semanas, forzado a irse por su propio partido apenas dos años después de ser elegido en una victoria electoral aplastante.

Starmer señaló que seguirá como primer ministro interino hasta que el partido elija a un nuevo líder laborista, entre expectativas de que sea el exalcalde del Gran Manchester Andy Burnham. Burnham, quien ganó una elección especial parlamentaria la semana pasada, se postuló con el objetivo de desafiar a Starmer por el liderazgo del partido y del país.

Starmer es el sexto primer ministro en una década que se para frente al 10 de Downing Street y anuncia una salida prematura. Su declaración llega el día antes de que Reino Unido cumpla el décimo aniversario de su votación para abandonar la Unión Europea, una decisión que aún sacude la economía y la política del país.

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Después de semanas de insistir en que lucharía por conservar su puesto, Starmer cedió ante una presión creciente para ceder el puesto a un nuevo dirigente que pueda intentar reactivar la suerte menguante del gobierno. Llevó al Partido Laborista a una victoria electoral aplastante en julio de 2024, pero desde entonces su popularidad y la del partido se han desplomado.

Un nuevo líder en cuestión de semanas

Starmer hizo el anuncio ante la residencia oficial del primer ministro, el 10 de Downing St, el lugar donde pronunció su primer discurso como primer ministro hace dos años.

La emoción le quebró la voz hacia el final de su breve declaración, que fue observada por un grupo de empleados, ministros del gabinete y decenas de periodistas.

“La pregunta que hace mi partido ahora es si soy el mejor posicionado para liderarnos a las siguientes elecciones generales”, dijo Starmer. “He escuchado la respuesta de mi partido parlamentario a esa pregunta, y acepto la respuesta con buenas formas”.

Dijo que habló con el rey Charles III, el monarca constitucional de Reino Unido, para informarle de la decisión.

Starmer pasó el fin de semana reflexionando sobre su futuro tras la victoria de Burnham en una elección especial.

No está claro si Burnham, quien está previsto que preste juramento como miembro del Parlamento el lunes, enfrentaría una coronación o un desafío. Starmer dijo que las nominaciones para una contienda por el liderazgo se abrirán el 9 de julio, y que el nuevo líder estará en el puesto para cuando el Parlamento regrese de su receso de verano el 1 de septiembre.

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Wes Streeting, quien renunció como secretario de Salud el mes pasado para protestar por el liderazgo de Starmer, ha dicho que se presentará en una contienda si la hay. Pero podría cambiar de opinión si el entusiasmo por Burnham es abrumador.

Starmer tuvo dificultades para cumplir las promesas electorales

Ha tenido dificultades para cumplir el prometido crecimiento económico, reparar unos servicios públicos deteriorados y aliviar el costo de vida, y se ha visto lastrado por repetidos tropiezos, incluida su decisión de nombrar a Peter Mandelson, un amigo de Jeffrey Epstein marcado por escándalos, como embajador del Reino Unido en Estados Unidos.

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El Partido Laborista está perdiendo votantes progresistas frente al creciente Partido Verde y enfrenta el ascenso de Reformar Reino Unido, el partido antiinmigración liderado por Nigel Farage que encabeza de forma constante las encuestas de opinión a nivel nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino incluso antes de un anuncio, vinculando la posible salida de Starmer con dos de sus quejas recurrentes: la inmigración y la energía renovable.

“Keir Starmer renunciará como primer ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas muy importantes: INMIGRACIÓN Y ENERGÍA (¡ABRAN EL PETRÓLEO DEL MAR DEL NORTE!). ¡Le deseo lo mejor! Presidente DJT”, publicó Trump en su plataforma de redes sociales.

La relación inicialmente cálida de Starmer con el presidente se ha agriado en los últimos meses por cuestiones que incluyen la guerra con Irán, a la que el Reino Unido no se sumó.

Recibió elogios en el escenario mundial

En contraste con los tropiezos en el frente interno, Starmer ha recibido elogios por su papel internacional, en particular por movilizar el apoyo europeo a Ucrania en su lucha contra la invasión de Rusia, y por trabajar para mitigar la agitación económica y política desatada por el conflicto con Irán.

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Una cumbre de la OTAN en Turquía el próximo mes podría ser su última incursión en el escenario mundial como líder de Reino Unido.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió el legado de Starmer.

“Puede tomarles a muchos líderes años convertirse en el estadista en el que te convertiste en apenas dos años”, dijo en X. “La seguridad europea y ucraniana es más fuerte gracias a ti. Gracias, querido Keir”.

Aunque muchos legisladores laboristas han apoyado a Burnham, algunos han dicho que Starmer ha sido tratado injustamente. El legislador londinense Neil Coyle arremetió en X contra “la perspectiva de un arreglo total y de que se recompense el circo mediático”.

“Cuando el próximo líder no pueda cambiar de la noche a la mañana a Trump, Irán, Ucrania, Putin, Musk, el sesgo editorial de las transmisiones y el sesgo de los algoritmos, también pedirán su cabeza. Mejor mantener esa guillotina afilada”, escribió.

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