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La Casa Blanca lanza una web para reivindicar la figura de Cristóbal Colón

El presidente estadounidense también publicó un mensaje en X en el que lo calificó de “héroe”

12 de octubre de 2026 - 2:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trump honró desde la Casa Blanca a Cristóbal Colón. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Casa Blanca lanzó este lunes una página web para homenajear a Cristóbal Colón, al que presenta como “el héroe estadounidense por excelencia” que “navegó hacia el oeste y descubrió un Nuevo Mundo”.

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Con motivo del Día de Colón, como se celebra en Estados Unidos el 12 de octubre, la Casa Blanca presentó un portal que recorre la vida de Cristóbal Colón hasta su llegada al continente americano en 1492.

El año pasado, el presidente de estados unidos, Donald Trump, recuperó la proclamación única del Día de Colón después de que durante la Administración de Joe Biden (2021-2024) se conmemorara también el Día de los Pueblos Indígenas.

Así luce el website que estrenó la Casa Blanca.
Así luce el website que estrenó la Casa Blanca. ((Captura/Casa Blanca))

La página presenta una detallada cronología de los viajes de Colón al continente americano entre 1492 y 1502 acompañados con imágenes y vídeos creados por inteligencia artificial (IA).

El héroe estadounidense por excelencia, un gigante de la civilización occidental y uno de los hombres más valientes y visionarios que jamás haya pisado la faz de la Tierra”, recoge el portal sobre Colón.

Además, también celebra la recuperación de una estatua en su honor que ahora se encuentra en el recinto de la Casa Blanca después de que en 2020 fuera derribada y arrojada al puerto de Baltimore en una protesta el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Trump también publicó un mensaje en X calificando a Cristobal Colón de “héroe”, haciéndose eco de la frase de Tony Soprano en la serie Los Soprano.

En los últimos años ha crecido en Estados Unidos el número de estados, ciudades y activistas que en torno al 12 de octubre organizan protestas anticoloniales en las que cuestionan la narrativa tradicional y buscan poner el foco en las comunidades nativas.

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Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosCristóbal ColónCasa Blanca
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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