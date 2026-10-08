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Donald Trump sueña con ganar el premio Nobel de la Paz de 2026

El presidente estadounidense justifica su afirmación por haber resuelto “ocho conflictos” y evitado la “destrucción mundial”

8 de octubre de 2026 - 11:29 AM

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El presidente Donald Trump. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que debería ser el ganador del Premio Nobel de la Paz de 2026 porque, dijo, ha resuelto ocho conflictos y la destrucción total del mundo, aunque reconoció dudar de la decisión final del comité del Nobel, con sede en Oslo.

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“He resuelto ocho conflictos y he evitado, quizá, la destrucción total del mundo, porque Irán nunca tendrá un arma nuclear. Y eso es algo positivo, algo muy positivo”, declaró Trump en un vídeo difundido por el medio Al Jazeera ayer.

El presidente, que ha estado envuelto en ocho conflictos desde que asumió el cargo en enero de 2025, afirmó que sería un “gran descrédito” para el comité del premio Nobel de la Paz no concederle el galardón este año y aseguró que “tienen fama de no dárselo a gente” como él.

Trump, que todavía no ha llegado a la paz con Irán ni la ha logrado en Ucrania, figura entre los 287 candidatos nominados al premio, que se entregará el viernes, 9 de octubre.

No obstante, en sus declaraciones, Trump reconoció “dudar” de la decisión final del comité, cuya deliberación para este galardón está marcada por la presión política ejercida por el mandatario no solo en esta ocasión, sino en repetidos momentos en los que reclamó que ese premio debería ser suyo.

Además, a comienzos de año, el presidente estadounidense recibió la medalla de oro de la mano de la opositora venezolana María Corina Machado, que ganó el Nobel en la anterior edición, tras lo que el Instituto Nobel tuvo que aclarar que el galardón seguía perteneciendo a Machado.

“Lo reciba o no, he hecho mucho más” que otros presidentes, zanjó Trump.

Los anuncios de los premios de este año comenzaron el lunes con el Premio Nobel de Medicina, seguido por el Nobel de Física. Los premios continúan con el de Química y el de Literatura. Después de que se otorgue el Premio Nobel de la Paz el viernes, el Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel se anunciará el lunes.El Premio Nobel de Medicina fue otorgado el lunes a tres científicos que trabajan en los mecanismos que el cerebro utiliza para activar o desactivar la actividad de células nerviosas individuales. En la foto, Peter Hegemann.Nacida en Toronto, Carson, de 76 años, se inspira en temas e historias de la literatura griega y romana antiguas para obras que a menudo combinan elementos de poesía, ensayo y ficción.
1 / 15 | Premios Nobel 2026: ¿quiénes son los galardonados?. Los anuncios de los premios de este año comenzaron el lunes con el Premio Nobel de Medicina, seguido por el Nobel de Física. Los premios continúan con el de Química y el de Literatura. Después de que se otorgue el Premio Nobel de la Paz el viernes, el Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel se anunciará el lunes. - Jacquelyn Martin
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