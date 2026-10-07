Dos científicos ganan el Nobel de Química por investigaciones que resuelven misterio de “imagen especular”

Estocolmo - Henri B. Kagan y Kenso Soai ganaron el miércoles el Premio Nobel de Química por sus esfuerzos para resolver las misteriosas imágenes especulares en las moléculas químicas, un descubrimiento que transformó la medicina moderna.

Muchas moléculas de la naturaleza se presentan en versiones que se parecen pero no son exactamente idénticas, como la mano derecha y la izquierda. Una imagen especular del compuesto químico carvona huele a menta, por ejemplo, mientras que la otra tiene un aroma a alcaravea.

A la hora de diseñar medicamentos para tratar enfermedades, los científicos quieren ser selectivos a la hora de elegir qué imagen especular obtienen. Quieren la versión de una molécula que trate un resfriado, no la que haga que los estornudos empeoren.

Kagan y Soai encontraron formas de hacer que la química se decantara por un bando, diseñando y manipulando reacciones para producir la imagen especular deseada.

PUBLICIDAD

“Este es probablemente el experimento más fascinante en química orgánica”, declaró Peter Somfai, miembro del Comité Nobel de Química. “En su conjunto, los descubrimientos revolucionarios de Henri Kagan y Kenso Soai han remodelado nuestra comprensión de la quiralidad molecular — cómo se crea, se amplifica y se transmite”.

El descubrimiento permitió la mayoría de los fármacos modernos

Los científicos reconocieron el trabajo revolucionario de Kagan y Soai, que el comité del Nobel describió como una hazaña nunca antes lograda por nadie “aparte de la propia naturaleza”.

“Podría ser difícil decir que este medicamento o aquel otro se desarrollaron usando esto”, dijo Somfai. “Yo diría que todos, porque lo usamos como una herramienta, lo usamos como una comprensión, de cómo desarrollar catalizadores, cómo funcionan”.

El término “quiralidad” proviene de la palabra griega para “mano”.

En la década de 1980, el trabajo de Kagan mostró que podría haber una manera de diseñar reacciones para producir una forma de una molécula en lugar de otra. Años después, Soai hizo realidad ese sueño. Creó la primera reacción química de la historia para producir solo una de las imágenes especulares de una molécula, en lo que ahora se conoce como la “reacción de Soai”.

“Los medicamentos que tenemos hoy en día no serían posibles sin esta química”, indicó Rigoberto Hernandez, presidente de la Sociedad Química Estadounidense.

Kagan, de 95 años y nacido en Francia, está afiliado a la Université Paris-Sud en Orsay, Francia, y Soai, nacido en 1950 en Japón, a la Universidad de Ciencias de Tokio.

La Academia de Ciencias de Francia, de la que Kagan es miembro, felicitó a los dos científicos y expresó su orgullo por el premio.

PUBLICIDAD

Ni la Université Paris-Sud ni la Universidad de Ciencias de Tokio respondieron a las solicitudes de comentarios de Associated Press.

“Estoy muy emocionado por recibir esta magnífica noticia”, dijo Soai al comité y a reporteros por teléfono. “Por supuesto, este es uno de los días más emocionantes de mi vida “.

Contó que estaba de compras cerca de su casa cuando recibió la llamada del comité del Nobel.

Más galardonados

El año pasado, se premió a tres científicos por el desarrollo de nuevas estructuras moleculares que pueden atrapar enormes cantidades de gas en su interior, sentando las bases para la posible extracción de gases de efecto invernadero de la atmósfera o para recolectar humedad en entornos desérticos.

1 / 19 | Premios Nobel 2025: estos son los laureados de este año por sus trabajos a favor de la humanidad. Los Premios Nobel fueron creados por Alfred Nobel, un empresario y químico sueco del siglo XIX. Los primeros premios se entregaron en 1901, siguiendo los deseos de Nobel de usar su fortuna para premiar “a aquellos que, durante el año anterior, hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad”. - Lee Jin-man 1 / 19 Premios Nobel 2025: estos son los laureados de este año por sus trabajos a favor de la humanidad Los Premios Nobel fueron creados por Alfred Nobel, un empresario y químico sueco del siglo XIX. Los primeros premios se entregaron en 1901, siguiendo los deseos de Nobel de usar su fortuna para premiar “a aquellos que, durante el año anterior, hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad”. Lee Jin-man Compartir

El anuncio de los premiados con los Nobel este año comenzó con el de Medicina, otorgado el lunes a tres científicos cuyo trabajo condujo a una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar el funcionamiento del cerebro. El premio de Física, revelado el martes, reconoció los esfuerzos de un científico para desmitificar un grupo raro de neutrinos.

Está previsto que el galardón de Literatura se anuncie el jueves, un día antes del de la Paz. El Premio Nobel Memorial de Ciencias Económicas se dará a conocer el lunes.

La dotación del premio es de 12 millones de coronas suecas (unos 1.2 millones de dólares), ya sea para una persona, un pequeño grupo o una organización.

___