La poeta y ensayista canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura

Estocolmo - La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson ganó el jueves el Premio Nobel de Literatura por unas obras lúdicas que mezclan géneros y fusionan lo clásico y lo moderno.

La escritora se encontraba en Islandia “escuchando el viento” cuando la Academia Sueca logró comunicarse con ella para notificarle del premio, dijo Ingrid Carlberg, secretaria permanente de la institución.

“Se llevó una gran sorpresa”, señaló Carlberg.

Nacida en Toronto, Carson, de 76 años, se inspira en temas e historias de la literatura griega y romana antiguas para obras que a menudo combinan elementos de poesía, ensayo y ficción.

Entre sus libros figuran “Eros the Bittersweet” (“Eros dulce y amargo”), una mirada al placer y el dolor del deseo en la literatura griega antigua; la novela en verso “Autobiography of Red” (“Autobiografía de Rojo”); “Men in the Off Hours” (“Hombres en sus horas libres”), una colección de poesía y prosa que ganó el Premio Griffin de poesía de Canadá en 2001; y “Norma Jeane Baker of Troy” (“Norma Jeane Baker de Troya”), que compara a Marilyn Monroe y a Helena de Troya.

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Carson también ha traducido obras de la literatura griega clásica que, según la Academia, “pueden considerarse obras independientes por derecho propio”. Entre ellas figuran “If Not, Winter” (“Si no, el invierno”), basada en fragmentos de poemas de Safo; las obras trágicas de Sófocles “Electra” y “Antígona”, y “Bakkhai” (“Las bacantes”) de Eurípides.

“Casi toda su producción literaria se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de un nuevo significado”, señaló Anders Olsson, presidente del comité de Literatura.

La yuxtaposición que hace Carson de influencias que van desde la Grecia antigua hasta John Keats, Virginia Woolf y Emily Bronte “conduce a obras lúdicas e irónicas que se mueven no sólo entre la poesía clásica y la moderna, sino también entre diferentes géneros y formas de arte”, apuntó Olsson.

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Carson ha enseñado literatura clásica en varias universidades norteamericanas y ha vivido en Islandia, donde ella y su esposo, Robert Currie, obtuvieron la ciudadanía en 2022.

También se ha inspirado en su propia vida para obras como “Nox”, que se publicó en 2010 y abordó la ausencia durante décadas y luego la muerte de su hermano Michael. Olsson lo calificó como “una creación tan escultórica como literaria, un epitafio en forma de caja que contiene un desplegable en acordeón de fotos, cartas y otros textos escritos dedicados a su hermano muerto”. También incluye la traducción de Carson de una elegía del poeta romano Catulo para su propio hermano.

En 2024, Carson escribió en la London Review of Books sobre haber sido diagnosticada con la enfermedad de Parkinson. Apuntó que “un síntoma particularmente humillante para mí fue que mi letra se desintegró”.

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“Es difícil describir o explicar la vergüenza de la mala letra”, aseveró. “La mala letra es fea. Además no es auténtica. En el sentido de que no eres tú”.

Los esfuerzos de The Associated Press por comunicarse con Carson y su agente literaria, Nicole Aragi, no tuvieron respuesta de inmediato.

El año pasado, el escritor húngaro László Krasznahorkai, cuyas novelas surrealistas y anárquicas combinan una visión sombría del mundo con un humor mordaz, ganó el Nobel de Literatura por una obra que, según la Academia, sostiene el poder del arte en medio del “terror apocalíptico”.

Esta semana se anunciaron los ganadores en tres categorías científicas: el Nobel de Medicina fue para tres científicos cuyo trabajo condujo a una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar cómo funciona el cerebro; el de Física reconoció los esfuerzos de un científico por desmitificar un raro grupo de neutrinos, y el de Química reconoció la labor de dos científicos para desentrañar misteriosas imágenes especulares en moléculas, un descubrimiento que se ha utilizado para desarrollar innumerables medicamentos.

El Nobel de la Paz se dará a conocer el viernes y el de Ciencias Económicas, el lunes.

La dotación del premio este año es de 12 millones de coronas suecas (unos 1.2 millones de dólares), ya sea para una única persona, un pequeño grupo o una organización.

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