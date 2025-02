La región está estrechamente vinculada con Estados Unidos a través del comercio y la migración, al igual que por el flujo de narcóticos. Y la creciente influencia de China y Rusia en los últimos años no ha hecho más que aumentar la importancia estratégica de lo que antes se denominaba, despectivamente, “el patio trasero de Washington”.

Albergues buscan fondos alternativos

En cuanto se enteró de la orden de Trump, el albergue comenzó a pedir fondos alternativos a autoridades mexicanas para suplir programas administrados por distintas agencias de Naciones Unidas, los cuales también quedaron en pausa o muy reducidos, como el que facilita el retorno de migrantes que quieren regresar a su país. Actualmente, cuatro familias de Honduras, Ecuador y El Salvador están varadas en el centro porque ese retorno no ha sido posible.

Abuso psicológico, físico y sexual

“Pasamos un año de preparación con nuestros socios y, de la noche a la mañana, nos dijeron que paráramos”, explicó Younes. “No hubo transición, no hubo tiempo para conseguir otros fondos”.

El primer gobierno de Trump sí financió varios programas

Aunque la Casa Blanca sólo suspendió la asistencia humanitaria durante 90 días a la espera de una revisión adicional, Younes dijo que no se hace ilusiones de que el trabajo —y un proyecto hermano en Polonia para jóvenes ucranianos que huyen de la guerra con Rusia— se reanude. Trump, durante la campaña electoral, criticó repetidamente a los jóvenes transgénero, y ha emitido órdenes radicales que instruyen al gobierno federal a poner fin a las iniciativas en favor de la diversidad, equidad e inclusión.

“Esto no es sólo un recorte de fondos, es parte de un retroceso en los derechos LGBTQI+”, aseguró Younes.

“La confianza no es algo que puedas encender y apagar”

Liliana Ayalde , exembajadora estadounidense en Brasil y Paraguay, dijo que las inversiones a largo plazo en el fortalecimiento de la institucionalidad de los países, como los más de $10,000 millones gastados en el “Plan Colombia” desde el año 2000, suponen un gran ejercicio de buena voluntad, aunque es difícil medir la cantidad de personas que optaron por no migrar a consecuencia de esa asistencia.

“La confianza no es algo que se pueda encender y apagar en una zona de conflicto”, añadió Ayalde, quien comenzó su carrera diplomática en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y ahora es miembro de la junta directiva de dos organizaciones sin fines de lucro que también vieron recortada su financiación. “Los socios no volverán a confiar en Estados Unidos si no se sienten seguros y consideran que estamos involucrados para el largo plazo”.