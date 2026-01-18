Opinión
La Unión Europea intentará ratificar el acuerdo con el Mercosur durante primer semestre

A partir del lunes se impulsará en el Parlamento Europeo el debate para ratificar el acuerdo

18 de enero de 2026 - 9:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, habla durante una entrevista en Asunción, Paraguay, el sábado 17 de enero. (Jorge Saenz)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La Unión Europea (UE) intentará aprobar en el primer semestre el acuerdo firmado el sábado con el Mercosur —que crea la mayor zona de libre comercio del mundo— pese a la firme resistencia de algunos países europeos como Francia, aseguró en una entrevista con The Associated Press el comisario del bloque para el Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic.

Según el comisario, a partir del lunes se impulsará en el Parlamento Europeo el debate para ratificar el acuerdo, que tuvo la férrea oposición de países como Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, además de Francia, a fin de lograr el objetivo de “obtener la aprobación del Parlamento Europeo lo antes posible”.

“Haremos todo lo posible para obtener en consenso del Parlamento Europeo en el primer semestre de este año, ya que eso nos permitiría completar el proceso de ratificación muy pronto”, señaló en una conversación con AP desde la capital paraguaya. “Recibí las mismas garantías y el mismo apoyo de todos los líderes del Mercosur”, bloque conformado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Pese a la firma concretada en Asunción, tras casi tres décadas de negociaciones, el camino para que esta alianza económica que abarcará un mercado potencial de más de 700 millones de consumidores entre en vigor aún es largo.

Por un lado, más sencillo, el tratado deberá ser ratificado por mayoría en el Parlamento Europeo para los capítulos puramente comerciales, mientras que otras partes que van más necesitarán el visto bueno de los Parlamentos nacionales de cada uno de los países que componen ambos bloques.

Para eso la UE seguirá apostando a una forma “amistosa” de solucionar las divergencias con los países opositores a través de “negociaciones y colaboración”, al recalcar que hubo “cuestionamientos, dudas y preocupaciones casi con cada acuerdo” que el bloque europeo ha firmado en las últimas décadas.

El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, habla durante una entrevista en Asunción, Paraguay, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Foto/Jorge Sáenz)
“Ninguna de las preocupaciones se ha materializado”, remarcó Sefcovic.

La firma del emblemático acuerdo se produce en un momento en que la fragmentación política y reconfiguración económica desafían el escenario internacional.

Al mismo tiempo que los líderes europeos y sudamericanos materializaban el pacto, el presidente estadounidense Donald Trump amenazaba con imponer nuevas tarifas a algunos países europeos que se oponen al control estadounidense de Groenlandia.

Sin mencionar directamente a Trump, el comisario mandó un recado claro contra las “políticas de poder”.

“El mensaje a todo el mundo es que si alguien prefiere y cree en aranceles altos y políticas de poder, el Mercosur y los países europeos —que representan más de 700 millones de personas— claramente creen en aranceles bajos, en el derecho internacional, en la previsibilidad, en la certeza y en la eliminación de las barreras comerciales", señaló.

Agregó que la asociación comercial ofrecerá oportunidades de “superar las dependencias mutuas” y, “en nuestro caso, el acuerdo con Mercosur compensa con creces el impacto negativo del arancel estadounidense en la economía de la UE”.

En ese sentido, recordó que la alianza con el Mercosur es “claramente el mayor acuerdo de libre comercio que hemos firmado” en la historia de la UE, por lo que será vital para “limitar la dependencia” del Viejo Continente tanto en el comercio con Estados Unidos como con China a través de los amplios beneficios brindados, como la reducción de los aranceles y los intereses y el aumento de las inversiones.

“Además, hay un sector completamente nuevo que está demostrando ser, desde una perspectiva global, absolutamente estratégico, que se trata de minerales y materias primas cruciales”, dijo Sefcovic. “Y existe un enorme potencial porque sabemos que esta región (Sudamérica) posee vastas reservas”.

