Levantarán torre central: la Sagrada Familia de Barcelona se prepara para ser la iglesia más alta de Europa

Barcelona — Después de más de un siglo en construcción, la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona está lista para levantar su inmensa torre central y convertirse en la iglesia cristiana más alta de Europa.

El director general de la basílica, Xavier Martínez, dijo el jueves que ‘la torre estará terminada a finales de este año o principios de 2026’.

‘Este es un momento importante en la historia de la construcción de la Sagrada Familia porque alcanzará su máxima altura’, dijo Martínez a The Associated Press. ‘Estamos acostumbrados a ver rascacielos como los de Estados Unidos, pero es notable que en el siglo XXI estemos construyendo una catedral’.

Una vez que la gigantesca Torre de Jesucristo esté levantada, la obra maestra del arquitecto Antoni Gaudí se elevará a 172 metros (564 pies). Eso la hará más alta que la iglesia Ulmer Münster en el sur de Alemania, que alcanza los 162 metros (531.5 pies).

Las primeras piezas ya están en su lugar y el resto se agregará en fases durante los próximos meses. Una vez completa, la estructura estará coronada por una cruz y estrechamente rodeada por otras cinco torres, una dedicada a María y cuatro ligeramente más cortas para los cuatro evangelistas.

El trabajo en las fachadas y el interior continuará durante varios años, dijo el jefe de construcción de la iglesia, Esteve Camps, pero el objetivo es terminar el trabajo de construcción en aproximadamente una década a partir de ahora.

El próximo año será el centenario de la muerte de Gaudí. La iglesia celebrará varios eventos para celebrar su legado, que incluye varios edificios impresionantes en Barcelona y otros lugares de España.

El Papa León XIV ha sido invitado a una misa solemne que se celebrará en memoria de Gaudí el 10 de junio, el día en que murió al ser atropellado por un tranvía en 1926. Los funcionarios de la Sagrada Familia dijeron que esperan tener una respuesta del Vaticano en las próximas semanas.

El Papa Benedicto XVI consagró la Sagrada Familia y la designó basílica menor en 2010.

La primera piedra de la Sagrada Familia se colocó en 1882. Gaudí nunca esperó que se completara en su vida. Solo una de sus múltiples torres estaba terminada cuando murió.

Católico ferviente, Gaudí incorporó tanto el simbolismo cristiano como las formas orgánicas en su estética única.