Líder opositor venezolano Edmundo González denuncia secuestro de su yerno

En un mensaje en X, antes Twitter, el exdiplomático opositor aseguró que su familiar, a quien identificó sólo por el nombre de Rafael, fue secuestrado cuando “se dirigía a la escuela de mis nietos a dejarlos por el inicio a clases” y que fue interceptado por “hombres encapuchados” vestidos de negro que “lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E2C y se lo llevaron” . No dio más detalles.

Las autoridades venezolanas no respondieron inmediatamente sobre el asunto.

“Maduro y compañía, ustedes no tienen límite en su maldad. Cobardes” , añadió.

Pese a ser el primer día de clases después de las fiestas decembrinas, no había mayor presencia de niños por las calles.

“Hay tensión, apenas anochece la ciudad queda como un pueblo fantasma. No nos da confianza ver tantos policías. Me da miedo que se forme un lío y me agarre en medio de la calle, creo que mucha gente tiene ese sentimiento”, dijo a AP Mari Jiménez, una oficinista de 32 años. El jueves y viernes “ni de broma voy a asomar la nariz en la calle”.