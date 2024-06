Los europeos están llamados a renovar la Eurocámara, pero ¿cómo funciona?

¿Qué hace el Parlamento Europeo?

¿Cómo trabaja la Eurocámara?

¿Cuál es la composición del Parlamento?

El número de eurodiputados por cada país no es exactamente proporcional a su población, sino que los países más pequeños tienen más de los que les tocaría por el sistema de proporcionalidad regresiva . En cualquier caso, ningún país puede tener menos de 6 (los que tienen Malta, Luxemburgo y Chipre) ni más de 96 eurodiputados (los que tiene Alemania), y el número total no puede ser superior a 751.

Los diputados al Parlamento Europeo se agrupan por afinidades políticas, no por nacionalidades. Así, por ejemplo, el PP español se integra en el Partido Popular Europeo (PPE) y el PSOE en la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas.

También hay algunos eurodiputados que no pertenecen a ningún grupo político y que forman parte de los ‘no inscritos’, como ha sido el caso de Junts per Catalunya en la última legislatura.

¿En qué más influye tu voto?

En la práctica, esto no siempre es así y nada garantiza que los Estados miembros no puedan dar la espalda al candidato de la lista más votada. De hecho, la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, no fue la cabeza de lista de su partido, el PPE, en las elecciones de 2019.