Los hermanos Vitali y Wladimir Klitschko, excampeones peso completo de varias organizaciones de boxeo, prometieron defender la capital ucraniana de Kiev de la acción militar que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó el pasado jueves.

Vitali, alcalde de Kiev desde junio de 2014, indicó a medios de comunicación internacionales que la ciudad se encuentra en una fase de defensa ante la cercanía de tropas rusas. Ambos resaltaron que se unirán al resto de los soldados de Ucrania para defender la ciudad en una “guerra sangrienta” contra los invasores rusos.

“No tengo otra opción, tengo que hacerlo. Voy a luchar”, dijo Vitali durante una entrevista televisiva de la emisora británica ITV.

Vitali añadió que la capital se encuentra bajo amenaza de las tropas rusas y que la prioridad era trabajar con la policía y miembros de la milicia ucraniana para apoyar y defender infraestructura crítica como mantener el servicio de electricidad, agua y gas.

El exmonarca peso completo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) añadió que los ciudadanos de Kiev están preparados para defender la capital.

“Yo creo en Ucrania, creo en mi país y creo en mis compueblanos”, enfatizó Vitali.

Wladimir, por su parte, se unió al ejército ucraniano a principios del mes de febrero y resaltó que lo hizo por el amor que siente por su patria.

“El pueblo ucraniano es fuerte, y serán fieles a sí mismos durante este terrible calvario. Es un pueblo que añora por paz y soberanía, un pueblo que considera a los ciudadanos rusos como sus hermanos. Ellos (Rusia) saben que, básicamente, no quieren esta guerra. El pueblo ucraniano ha elegido la democracia. Pero la democracia es un régimen débil y que no se puede defender por sí solo; necesita la voluntad del pueblo y el compromiso de todos. En esencia, no puede existir la democracia sin demócratas”, escribió Wladimir en una publicación en las redes sociales.

Wladimir Klitschko, al igual que su hermano, disfrutó de una fructífera carrera en la división de pesos completos al capturar y defender los cetros de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Por su parte, Vitali indicó hoy, viernes, en varias historias publicadas por Agencia EFE, que la situación que se ha creado ante el avance de las tropas rusas hacia la capital ucraniana es “muy peligrosa” y la noche promete ser “dura”.

“La noche y las primeras horas de la mañana van a ser muy duras. Las tropas rusas se concentran cerca de Kiev, las fuerzas del orden y nuestro ejército neutralizan a grupos subversivos”, dijo el regidor de Kiev, cuyas palabras fueron difundidas por su servicio de prensa.

Klitschkó aseguró que las infraestructuras estratégicas de la ciudad están “bien protegidas” y agradeció a los habitantes de Kiev que se alisten en las brigadas de defensa territoriales.

“Estamos formando fuerzas adicionales para defender la ciudad”, señaló.

Asimismo, volvió a pedir a los habitantes de Kiev, donde viven unos 3 millones de personas, a mantenerse alerta ante las “marcas” que puede dejar el “enemigo” en carreteras y edificios para “ajustar el fuego”.

“¡Tenemos confianza en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestro país y en nosotros mismos!”, concluyó.

Del mismo modo, solicitó cautela de la ciudadanía ante el avance de los soldados rusos.

“Pedimos a los residentes, en particular a los que viven en el distrito de Obolón, que eviten salir a las calles o se mantengan en los refugios durante los ataques aéreos para evitar pérdidas”, afirmó en rueda de prensa difundida por el ayuntamiento de Kiev.

Esta mañana el Ministerio de Defensa de Ucrania informó de que había sido detectado un grupo de exploración y sabotaje ruso en el distrito de Obolón del norte de la capital ucraniana.

Klitschko alertó que la situación en Kiev es “muy complicada”, al señalar que en la madrugada la ciudad fue “atacada por misiles”.

“Un edificio fue destruido, con cuatro residentes heridos. Un tanque ruso aplastó un automóvil con un conductor adentro, que se encuentra en estado grave en una unidad de cuidados intensivos”, informó.

El exboxeador ucraniano añadió que “se escuchan explosiones y disparos en algunos distritos de la ciudad”, en la cual han sonado las sirenas de la alarma antiaérea en varias ocasiones, con llamamientos a la población a guarecerse en los refugios antiaéreos.

“Nuestro Ejército combate contra los grupos de sabotaje rusos. La ciudad se defiende sola, tenemos que protegerla ante el enemigo que intenta destruirla”, dijo.

También llamó a los residentes de la ciudad a “mantenerse alertas” a todas las marcas que dibujan los observadores enemigos para ajustar el fuego, en referencia a pintadas que dejan los militares rusos en carreteras y paredes para orientarse en el terreno.

“Tengan a mano suministros de alimentos y agua para un par de días, ropa caliente y tengan listo el bolso de emergencia”, añadió.

Aseguró que la administración de la ciudad hace todo lo posible para mantener la ciudad bajo control y alertó contra las informaciones falsas “destinadas a causar pánico”, que calificó de “parte de la guerra de Rusia contra Ucrania”.

“Apoyemos a nuestras Fuerzas Armadas que luchan contra el enemigo que ataca nuestra tierra (...) Ucrania lucha por su libertad, soberanía y su vía democrática con devoción y determinación contra una gran horda”, instó.