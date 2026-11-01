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Lula dice que mantendrá todos sus programas sociales frente a las presiones por un ajuste

El mandatario dijo igualmente que cumplirá todas las promesas que hizo durante la campaña electoral

1 de noviembre de 2026 - 7:28 PM

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El pronunciamiento del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se produjo en medio de presiones del mercado financiero para que el presidente reelegido anuncie los miembros del equipo económico de su Gabinete para el cuarto mandato lo más rápido posible. (Natacha Pisarenko)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Río de Janeiro - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reelegido la semana pasada para su cuarto mandato no consecutivo, afirmó este domingo que mantendrá todos sus programas sociales, en respuesta a las presiones de que tendrá que reducir los gastos públicos para evitar un agravamiento de la crisis fiscal.

“En esta semana que estuve sin hablar (debido a problemas de voz) la mentira se apoderó del país otra vez. La extrema derecha, que expande muchas falsas noticias y mentiras, dijo que acabaremos con los programas sociales. Escuchen bien lo que voy a decirles: ningún programa social será extinto en este país”, afirmó el líder progresista en un vídeo que publicó en sus redes sociales.

El mandatario dijo igualmente que cumplirá todas las promesas que hizo durante la campaña electoral, que incluyen nuevos subsidios a los universitarios, perdón de las deudas de los microempresarios y transporte gratuito en autobuses los fines de semana, con lo que dejó claro que no tiene previsto recortes en los gastos al menos en los programas sociales.

“Lo que puede ocurrir es que creemos nuevos programas sociales o mejoremos los que ya están (funcionando)”, agregó el líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) en el vídeo.

Su pronunciamiento se produjo en medio de presiones del mercado financiero para que el presidente reelegido anuncie los miembros del equipo económico de su Gabinete para el cuarto mandato lo más rápido posible, así como medidas de ajuste en las cuentas públicas.

La bolsa de Sao Paulo acumuló pérdidas del 18% en la primera semana de operaciones tras la reelección del líder progresista debido a que apostaba por la victoria del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, defensor de un programa económico liberal de ajuste fiscal.

Según los analistas, con un déficit público nominal que en los últimos doce meses hasta septiembre equivalía al 9,51 % del PIB y una deuda pública que ronda el 83 % del PIB, once puntos más que cuando Lula asumió su tercer mandato, el Gobierno necesita poner en marcha un ajuste para cumplir su propia promesa de terminar 2027 sin un saldo negativo en las cuentas públicas.

“Pueden estar seguros de que todo lo prometido en la campaña será cumplido. No crean en los mentirosos de siempre, que viven intentando vender desgracia e infelicidad para nuestra población”, afirmó el mandatario en el vídeo en que defendió la continuidad de todos sus programas sociales.

Pese a que Bolsonaro fue el más votado en la primera vuelta de las presidenciales el 4 de octubre, Lula consiguió una inédita remontada y se impuso en el balotaje, el 25 de octubre, con el 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del candidato opositor.

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