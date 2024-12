María Corina Machado: “La historia va a ser implacable con quienes actúen del lado del mal y con quienes no hagan ni digan nada”

—Aún hay varios gobiernos de la región que no reconocen a Edmundo González Urrutia como Presidente electo. ¿Espera que se sumen antes del 10 de enero? “Es absolutamente lo procedente y coherente. La Constitución venezolana es clarísima, quien saca el mayor número de votos es el Presidente electo. Si todos estos países saben y lo han dicho, que Edmundo González Urrutia ganó por paliza, entonces lo lógico es su reconocimiento como Presidente electo. Creo que este tipo de mensajes, en este momento, son cruciales. El 10 de enero es un deadline no para el pueblo venezolano, que ya decidió y ejerció la soberanía popular, es para Maduro. A partir de ese día, si no respeta la Constitución, se inicia una fase totalmente distinta en términos de su propia situación, en un régimen de facto aferrado a la fuerza”.

El chavismo incrementa el acoso contra la oposición

—¿El camino que tomó Maduro se puede interpretar como una muestra de que no tiene intenciones de dejar el poder? “Es una demostración de que al chavismo lo único que le queda es arremeter. Yo creo que lo más importante es entender la creciente represión y la actitud tan irascible, agresiva del régimen, cruzando todas las barreras de contención. Entonces, ¿esto es una señal de fuerza? Todo lo contrario. No solamente es una señal de debilidad, es una señal de las fracturas que hay dentro del régimen, porque hay sectores ‘poderosos’ que están opuestos a esta actitud absolutamente contraria a todos los convenios y los tratados internacionales, que lo que logra es aislar a Maduro y termina de ponerle en la frente ese sello de criminal”.

—¿Por qué cree que un régimen que toma esta vía autoritaria entregue el poder? Tal vez es lo último que le queda. “El problema no es que quiera, el problema es que pueda. Mucha gente dice que Maduro tiene grandes aliados internacionales. Ha comprado más de 12 mil millones de dólares en armas a Rusia; ha tenido tecnologías de inteligencia, espionaje, seguimiento de China y de Rusia; ha tenido gasolina y diluyentes sobre todo de Irán; encontró mecanismos para bypassear sanciones con Siria, Irán, China y Rusia. Todo el apoyo cruel de control social y de represión desalmada, fundamentalmente de Cuba. Ahora yo te pregunto, ¿cómo están esos actores? Yo creo que lo ocurrido en Siria les ha producido un escalofrío que les hiela el alma. Porque de la noche a la mañana, un régimen que supuestamente se veía estable se derrumba en cuestión de días. Segundo, ¿quiénes eran los grandes apoyos de Siria? Irán, Rusia, Hezbolá, y no le metieron ni el hombro a su gran aliado en su área de influencia fundamental. Obviamente, qué siente el chavismo: ‘aquí, a nosotros, menos (nos ayudarán)’. Creo que hay otro elemento muy importante: esta imagen del tirano huyendo y dejando atrás a todo el mundo a su suerte. Esto es de las cosas más significativas que han ocurrido y que tienen un impacto directo entre los apoyos que aún le quedan a Nicolás Maduro, que cada día son menos y más débiles”.

—El régimen sirio cayó en 10 días desde que comenzó la ofensiva rebelde. ¿Algo así espera que pase con el chavismo antes del 10 de enero? “Yo creo que nosotros demostramos eso el 28 de julio. Demostramos que el chavismo, como movimiento social, era inexistente. Nosotros fuimos a una guerra desigual. Ellos tienen armas, nosotros tenemos convicciones. Ellos tienen plata, nosotros tenemos organización. Ellos representan el odio y la división, y nosotros el amor y la unión de Venezuela. Esas son fuerzas muy poderosas, y eso fue lo que triunfó. Lo importante es transmitir que nosotros primero les ganamos en los corazones y en las calles de Venezuela. Ahí fue donde le dimos una derrota social y espiritual al régimen, previo a acercarnos a la elección. Después, le dimos la derrota política y electoral. Ahora queda un régimen aferrado a la fuerza, a un territorio, a unas armas, y un pueblo que dice se acabó, no más. Y eso es lo que está planteado en estas horas en Venezuela. Por eso es que aquí no hay puntos de neutralidad. Tú no puedes estar en el medio, entre la justicia y la corrupción, entre el bien y el mal, entre un pueblo que quiere vivir en dignidad y libertad, y un régimen tiránico que lo está asesinando. Callarte no es una opción, callarte es complicidad. Esto puede sonar duro, lo es, porque esto es un tema existencial para los venezolanos, pero la historia va a ser implacable con quienes actúen del lado del mal, y con quienes no hagan ni digan nada”.