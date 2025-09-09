Opinión
9 de septiembre de 2025
Suscriptores
Más de 60 contenedores caen de un barco en puerto de Los Ángeles

El incidente ocurrió el martes por la mañana y no se reportaron heridos, según las autoridades

9 de septiembre de 2025 - 5:48 PM

El Mississippi navega bajo la bandera de Portugal y llegó a Long Beach después de partir el 26 de agosto desde el puerto de Yantian en Shenzhen, China, según sitios web de seguimiento de buques.
Más de 60 contenedores cayeron de un buque de carga el martes por la mañana en el Puerto de Long Beach, volcando por la borda y flotando en el agua.

Los contenedores cayeron de un buque llamado Mississippi poco antes de las 9:00 a.m., y no se han reportado heridos, según el portavoz del Puerto de Long Beach, Art Marroquin.

Alrededor de 67 contenedores estaban en el agua, dijo la Guardia Costera de Estados Unidos en la plataforma social X.

Long Beach, a unos 32 kilómetros al sur de Los Ángeles, es uno de los puertos marítimos más activos del país, con un 40% de todos los contenedores de envío en Estados Unidos que pasan por él o por el puerto de Los Ángeles.

Algunos de los contenedores parecían haber caído sobre el STAX 2, un buque anticontaminación adjunto al costado del Mississippi que captura emisiones. Cuando está vacío, un contenedor puede pesar entre dos y cuatro toneladas métricas (2.2 a 4.4 toneladas) dependiendo del tamaño.

La terminal de contenedores Pier G, una de las seis en el puerto, detuvo temporalmente la descarga y carga de barcos mientras las autoridades trabajaban para asegurar los contenedores.

El Mississippi navega bajo la bandera de Portugal y llegó a Long Beach después de partir el 26 de agosto desde el puerto de Yantian en Shenzhen, China, según sitios web de seguimiento de buques.

Breaking NewsCaliforniaLos Ángeles
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
