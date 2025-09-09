Estados Unidos presenta nuevo plan sanitario para combatir enfermedades crónicas

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., presentó el martes un esperado plan del gobierno Trump para abordar las enfermedades crónicas que plantea una mejor nutrición, un escrutinio más estricto de la publicidad médica e incluso un nuevo impulso para aumentar la fertilidad.

El plan deja de lado por el momento las propuestas para restringir directamente los alimentos ultraprocesados o los pesticidas, prioridades de larga data del movimiento Make America Healthy Again (MAHA) de Kennedy.

El nuevo informe de 20 páginas destaca muchas de las causas emblemáticas de Kennedy: revisar el nivel de fluoruro en el agua potable, replantear los calendarios de vacunación infantil, ampliando las exenciones parentales, y sembrar dudas sobre los antidepresivos.

ARCHIVO - El Departamento de Salud y Servicios Humanos se ve en Washington, el 5 de abril de 2009. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) (Alex Brandon)

Muchas de estas posturas se sitúan muy fuera de la medicina convencional, en particular en lo relativo a las vacunas.

Otras ideas llamativas incluyen una campaña educativa sobre fertilidad de MAHA —que refleja las inquietudes de la derecha por la disminución de las tasas de natalidad— y un llamado a investigar la “radiación electromagnética”, aparentemente una referencia al uso de teléfonos móviles, aunque sin más detalles.

Un primer informe fue ampliamente ridiculizado tras descubrirse que contenía numerosas referencias fabricadas, al parecer por el uso de herramientas de Inteligencia Artificial.

El nuevo documento evita ese escollo al omitir por completo las referencias. Pero los críticos dijeron que en gran medida era escaso en detalles, incluso en áreas que gozan de un amplio consenso, como abordar la adicción de Estados Unidos a la comida basura.