6 de septiembre de 2025
80°aguaceros
Familiares de Robert F. Kennedy Jr. dicen que es una “amenaza” para la salud pública

La hermana del secretario, Kerry Kennedy, y su sobrino, Joseph P. Kennedy III, emitieron el viernes contundentes declaraciones

6 de septiembre de 2025 - 6:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No es la primera vez que Kennedy es objeto de la ira de su familia. Varios de sus familiares se opusieron a su candidatura presidencial en la reciente campaña. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— Miembros de la familia de Robert F. Kennedy Jr. han pedido su renuncia como secretario de salud tras una polémica audiencia en el Congreso la semana pasada, durante la cual el funcionario del gabinete del presidente Donald Trump enfrentó cuestionamientos de ambos partidos sobre su tumultuosa gestión de las agencias federales de salud.

La hermana del secretario, Kerry Kennedy, y su sobrino, Joseph P. Kennedy III, emitieron el viernes contundentes declaraciones en las que pedían su renuncia como jefe del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés).

Las peticiones de la prominente familia demócrata se produjeron un día después de que Kennedy tuviera que defender sus recientes esfuerzos por eliminar las recomendaciones de la vacuna contra el COVID-19 y despedir a altos funcionarios de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) en una audiencia de tres horas ante el Senado.

Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, testifica ante el Senado sobre salud pública. #Salud #Senado #EEUU #PuertoRico
Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, testifica ante el Senado sobre salud pública. #Salud #Senado #EEUU #PuertoRico (John McDonnell)

“Robert F. Kennedy Jr. es una amenaza para la salud y el bienestar de todos los estadounidenses”, escribió en X Joseph P. Kennedy III. El excongresista añadió: “Ninguno de nosotros se librará del dolor que está causando”. Su tía respaldó esas afirmaciones, diciendo que “las decisiones médicas deben estar en manos de profesionales capacitados y con licencia, no de líderes incompetentes y mal orientados”.

No es la primera vez que Kennedy es objeto de la ira de su familia. Varios de sus familiares se opusieron a su candidatura presidencial en la reciente campaña, mientras que, a principios de este año, otros de ellos escribieron a los senadores para pedirles que rechazaran su nominación como secretario de salud de Trump debido a sus opiniones sobre las vacunas, que consideraban descalificantes.

Kennedy, líder de larga data del movimiento antivacunas, ha dedicado los últimos siete meses a implementar su movimiento, que antes era de nicho y de base, en el más alto nivel del sistema de salud pública de Estados Unidos. Los cambios radicales en las agencias encargadas de la política de salud pública y la investigación científica han generado miles de despidos y la reformulación de las directrices de vacunación.

Las medidas —algunas de las cuales contradicen las promesas que hizo durante sus audiencias de confirmación— han sacudido a grupos médicos y funcionarios de varios estados liderados por demócratas, que han respondido con sus propios consejos sobre vacunas.

Breaking NewsRobert F. Kennedy JrDepartamento de Salud y Servicios Humanos federalDonald TrumpCOVID-19Estados UnidosGobierno federalCentros de Control y Prevención de Enfermedades
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
