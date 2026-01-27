Mexico investiga ataque en campo de fútbol en el que murieron 11 personas

Latas de cerveza, velas y ropa manchada de sangre ensuciaron un campo de fútbol en el centro de México el lunes, un día después de que hombres armados mataran a 11 personas e hirieran a otras 12 durante una reunión después de un partido amateur.

Mientras las autoridades investigan los asesinatos, la gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Dennise García, declaró el lunes que “se ha reforzado la seguridad en la región” con fuerzas estatales y federales. Dijo en las redes sociales que el estado “actuará con decisión para proteger a las familias, devolver la paz a la comunidad y llevar a los responsables ante la justicia.”

La masacre tuvo lugar en el municipio de Salamanca, en el estado con mayor número de homicidios del país. La región se ha visto sacudida por una intensa violencia vinculada a la disputa territorial entre el cártel local de Santa Rosa de Lima -grupo violento dedicado principalmente al robo y tráfico de combustible- y el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG.

El alcalde de Salamanca, César Prieto -el único funcionario que proporcionó los primeros detalles el domingo- describió la masacre como parte de una “ola de violencia” y pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum.

También se produce unos meses antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, que México coorganiza con Canadá y Estados Unidos, y cuando el gobierno pretende destacar sus avances en materia de seguridad.

Sheinbaum no se refirió a los sucesos de Salamanca durante su rueda de prensa del lunes, remitiéndose a la fiscalía local, que sólo ha confirmado que hay una investigación en curso.

Las autoridades no han ofrecido ninguna hipótesis sobre el posible móvil del atentado.

El analista de seguridad David Saucedo, que estuvo afincado en Guanajuato durante muchos años, sugiere que el ataque fue probablemente un acto “indiscriminado” del cártel de Santa Rosa de Lima.

Según Saucedo, el grupo puede haber atacado al público específicamente para provocar una oleada militar federal en el territorio que actualmente está en manos de sus rivales, el Cártel de Jalisco, una acción que, en su opinión, “socava la imagen de seguridad que México espera proyectar en vísperas de la Copa del Mundo.”

El cártel de Jalisco es la organización criminal de más rápido crecimiento en México. Fue declarado organización terrorista por la administración Trump, que también apuntó al cártel de Santa Rosa de Lima.

