Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

México niega indicios de financiamiento del crimen organizado en Miss Universo

El dueño de la marca Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, enfrenta cargos por una alegada red delictiva

30 de noviembre de 2025 - 2:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde 2024, Raúl Rocha Cantú es uno de los dueños de la Organización Miss Universo. (Sakchai Lalit)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad de México - El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, negó este domingo que existan indicios de que el certamen Miss Universo esté financiado por el crimen organizado.

“No tenemos ningún inicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo, no lo tenemos, ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso, como tal en el concurso, con las investigaciones correspondientes”, afirmó García Harfuch en una conferencia de prensa, en la capital mexicana.

Las declaraciones de García Harfuch ocurren luego de que la semana pasada se diera a conocer una presunta red delictiva, en la que estaría involucrado el dueño de la marca Miss Universo, Raúl Rocha Cantú.

Cuestionado sobre dicha investigación, el funcionario precisó que las pesquisas derivaron en 13 órdenes de aprehensión, entre ellas, la de Rocha Cantú, en “plena coordinación” con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Fue una investigación en conjunto entre la propia Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad. Todos aportamos información para esta investigación”, aseguró.

El miércoles pasado, un día antes de que renunciara el ahora ex fiscal general Alejandro Gertz Manero, la FGR confirmó que investiga a Rocha Cantú como parte de un caso de presunta vinculación con crimen organizado, particularmente por narcotráfico, huachicol (contrabando de combustible) y tráfico de armas.

Desde 2024, la Organización Miss Universo es propiedad conjunta, a partes iguales, de la compañía de medios tailandesa JKN y Legacy Holding Group USA Inc., una división de una compañía mexicana propiedad de Rocha Cantú.

Tags
MéxicoMiss UniverseBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 30 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: