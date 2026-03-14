Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Miguel Díaz-Canel tras las protestas en Cuba: “Para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”

En un mensaje en redes sociales, consideró que es “comprensible el malestar” por los apagones

14 de marzo de 2026 - 5:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez. (EFE / Presidencia de Cuba)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Cuba - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este sábado en referencia a la protesta por los apagones de Morón (centro) que concluyó con incidentes que “para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”.

RELACIONADAS

En un mensaje en redes sociales, Díaz-Canel consideró que es “comprensible el malestar” por los apagones y “legítimas las quejas y reclamos, siempre que se actúe con civismo y respeto al orden público”.

Sin embargo, agregó que “lo que nunca será comprensible, justificado, ni admitido es la violencia y el vandalismo que atente contra la tranquilidad ciudadana y la seguridad de nuestras instituciones”.

“Para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”, concluyó.Su mensaje se difundió horas después de que trascendieran los hechos registrados en Morón, donde centenares de personas protestaron por los prolongados cortes eléctricos y la falta de alimentos.

Al menos cinco personas fueron detenidas, según el medio oficial Invasor, por los incidentes violentos que se produjeron al final de la manifestación.

Según varios testimonios, un grupo reducido de personas lanzó piedras contra la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), entró en el inmueble provocando daños y organizó una hoguera de grandes dimensiones frente a la puerta, al parecer con materiales extraídos del interior.

Equipos especiales del Ministerio del Interior cargaron contra las personas congregadas frente a la sede del partido.

En ese momento se llevaron a cabo las detenciones y se oyeron ruidos similares a disparos. Varios testimonios informaron de heridos.

Hasta entonces todo había transcurrido de forma pacífica. Los manifestantes, golpeando cazuelas y con las linternas de sus teléfonos encendidas y en alto, gritaron “¡Corriente y comida!”, “¡Libertad!”, “¡Pongan la corriente!”, “¡Patria y Vida!” y “¡Abajo la dictadura!”, según distintos videos en redes sociales.

El incremento de los apagones en semanas recientes ha atizado el descontento social en Cuba y durante los últimos días se han registrado pequeñas protestas y cacerolazos en diversas ciudades del país, principalmente en La Habana.

Tags
Breaking NewsCubaMiguel Díaz-Canel BermúdezLa HabanaManifestaciones
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 14 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: