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Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años

La familia confirmó que el autor de “Teoría de la Acción Comunicativa” falleció en su hogar

14 de marzo de 2026 - 12:57 PM

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El filósofo alemán Jürgen Habermas. (MARTIN GERTEN)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El filósofo alemán Jürgen Habermas falleció este sábado a los 96 años, según confirmó a EFE su editorial en Alemania, Suhrkamp.

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“Puedo confirmarle que Jürgen Habermas ha muerto hoy. De esto ha informado la familia. Ha muerto en su casa”, señalaron a EFE desde Suhrkamp.

Anteriormente, tanto la revista Der Spiegel como el diario Bild, que citaron como fuente a la editorial, informaron del fallecimiento del filósofo.

La televisión pública ARD indicó que el autor de ‘Teoría de la Acción Comunicativa’ falleció en Starnberg, en el sur de Alemania.

A Habermas se le recuerda, sobre todo, por sus vínculos con la ciudad de Fráncfort, en el oeste alemán, donde hizo carrera como pensador e investigador social.

Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2003, formó parte de la llamada segunda generación de la Escuela de Fráncfort, centro de investigación donde fue asistente de Theodor W. Adorno, otro de los grandes pensadores germanos del siglo pasado.

Habermas también impartió clases de Filosofía en la Johann Wolfgang Goethe Universidad de Fráncfort.

Timon Gremmels, ministro de Ciencia del estado federado de Hesse, donde se encuentra Fráncfort, lamentó que con su fallecimiento Alemania pierda “a uno de los filósofos y teóricos sociales más destacados de nuestro tiempo”.

“Su pensamiento ha marcado de manera decisiva la Teoría Crítica de la Escuela de Fráncfort y ha sentado las bases a nivel mundial para el análisis de la democracia, la esfera pública y la razón social”, subrayó.

Implicado en los debates públicos de su tiempo a través de intervenciones en medios de comunicación, Habermas dejó huella en las grandes cabeceras mediáticas de Alemania, que le describieron el día de su muerte con términos como “el hombre de una época”, según el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung.

El otro gran periódico de la metrópolis económica del oeste germano, el Frankfurter Rundschau, destacó que Habermas y su ‘Teoría de la Acción Comunicativa’ “influyeron a generaciones de pensadores del mundo entero”.

Era un “intelectual global, al que se conocía tanto en Brasil como en Japón”, señaló el rotativo.

El no menos prestigioso Süddeutsche Zeitung, en cuyas páginas Habermas expresó su escepticismo ante la actitud de Alemania frente a Rusia tras el inicio de la agresión rusa contra Ucrania, lamentó la muerte de un filósofo al que dicho periódico definió como “un gran ilustrado”.

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