Mueren 15 personas en accidente de helicóptero militar en Perú

La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes en el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, informó la autoridad militar.

“Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer”, indicó la fuerza aérea en un comunicado.

“El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo”, señaló.