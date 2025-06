Multitud confronta las fuerzas en Armenia para proteger clérigo que criticó al gobierno

El NSS dijo en un comunicado que los ciudadanos deben “abstenerse de agravar la situación y no obstaculizar a las agencias de aplicación de la ley en la ejecución de sus deberes”. También instó a Ajapahyan a no esconderse de las agencias de aplicación de la ley y a comparecer ante las autoridades.

“Nunca me he escondido y no voy a esconderme ahora”, dijo Ajapahyan. “Digo que lo que está sucediendo ahora es ilegalidad. Nunca he sido ni soy una amenaza para este país, la principal amenaza está en el gobierno”.