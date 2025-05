Niños y adultos desesperados en Gaza pasan apuros para conseguir comida por bloqueo israelí

“¿Hasta cuándo será así la vida? Estamos muriendo lentamente. No hemos comido pan durante un mes y medio. No hay harina. No hay nada", expresó Abu Arar, cuyo noveno hijo, un niño de 1 año, murió en un ataque israelí cerca de su casa al inicio de la guerra en 2023. “No sabemos qué hacer... No tenemos dinero. ¿Qué conseguimos para ellos?”.