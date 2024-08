Oposición venezolana vuelve a las calles a reivindicar su alegado triunfo a un mes de las elecciones

González no ha aparecido públicamente en las últimas semanas y enfrenta una investigación penal de la justicia venezolana.

“Estos globos significan la represión que Nicolás Maduro ha desatado”, dijo a The Associated Press Gaby Arellano, exdiputada venezolana que desde 2018 permanece en Colombia en condición de refugiada. “Queremos evidenciar que lo que Nicolás Maduro pretende con el miedo y el terror no es la verdad de lo que el pueblo venezolano clama, que es la victoria de Edmundo González”, agregó.