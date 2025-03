Papa Francisco lleva tres semanas en el hospital luchando contra una neumonía bilateral

Médicos que no están involucrados en el cuidado del pontífice dicen que el camino por delante podría ser complicado, incluso si el papa de 88 años se recupera por completo. A continuación, presentamos un vistazo a la hospitalización de Francisco y a lo que los médicos estarán atentos en los días y semanas venideros.

¿Por qué fue hospitalizado el papa Francisco en primer lugar?

¿Qué tan grave es esto?

“Es un hombre de 88 años que ha estado en el hospital y recibiendo atención crítica durante tres semanas”, declaró el doctor Andrew Chadwick, especialista en cuidados respiratorios e intensivos en los Hospitales de la Universidad de Oxford en el Reino Unido . “Eso no es un indicio de que las cosas estén yendo bien” .

Los médicos del papa han dicho que se encuentra estable, pero que su pronóstico es reservado, lo que significa que no está fuera de peligro.

¿Qué es lo que preocupa particularmente a los médicos?

“Parece que podría no haber indicios de mejoría clara y algunos indicios continuos de infección severa, como el seguir necesitando oxígeno”, comentó McCormack.

¿Hay signos alentadores de que el papa podría estar mejorando?

El doctor Jeffrey Millstein, profesor clínico adjunto de medicina interna en la Universidad de Pensilvania, señaló que es bueno que Francisco no haya necesitado un ventilador mecánico. Probablemente ese sería el siguiente paso si no pudiera respirar lo suficientemente bien con el soporte no invasivo que ha recibido hasta ahora.