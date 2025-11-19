Polonia cerrará el último consulado ruso en el país tras sabotaje ferroviario

VARSOVIA, Polonia - El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia informó el miércoles que ordenará el cierre del último consulado ruso que aún opera en el país, después de que las autoridades dijeran que dos ciudadanos ucranianos, que trabajan para Moscú, son sospechosos de explotar una línea ferroviaria.

Radek Sikorski dijo que había advertido repetidamente a Rusia de que su presencia diplomática y consular se reduciría aún más si no cesaba sus acciones hostiles contra Polonia, informó la agencia de noticias polaca PAP.

“En relación con esto, aunque no será nuestra respuesta completa, he decidido retirar el consentimiento para el funcionamiento del último consulado ruso en Gdansk”, dijo.

Añadió que se notificaría formalmente a Rusia en cuestión de horas. El cierre dejará a Rusia sólo con su embajada en Varsovia.

El Primer Ministro Donald Tusk ha calificado de “acto de sabotaje sin precedentes” la explosión del fin de semana en una línea que une la capital polaca, Varsovia, con la frontera con Ucrania.

El lunes, Tusk declaró ante el Parlamento polaco que los dos sospechosos llevaban mucho tiempo colaborando con los servicios secretos rusos.

Dijo que sus identidades se conocían pero no podían revelarse al público debido a la investigación en curso, y que la pareja ya había abandonado Polonia, cruzando a Bielorrusia.

Según reportó CNN, Tusk había indicado que ese tren era “de vital importancia para la entrega de ayuda a Ucrania”.

Funcionarios occidentales han acusado a Rusia y a sus apoderados de organizar decenas de atentados y otros incidentes en toda Europa desde la invasión de Ucrania hace más de tres años, según datos recogidos por The Associated Press.

El objetivo de Moscú, según las autoridades occidentales, es socavar el apoyo a Ucrania, sembrar el miedo y dividir a las sociedades europeas.

