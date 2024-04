¿Por qué es tan preocupante la incursión de la policía ecuatoriana en una embajada de México?

Sin embargo, en una región que no es ajena a las explosiones políticas, ¿qué es lo que ha provocado tan vehemente indignación?

El exembajador ecuatoriano Jorge Icaza dijo a The Associated Press que, si bien está de acuerdo en que la incursión a la embajada fue ilegal, añadió que no era correcto proteger “a un delincuente que fue sancionado por la justicia ecuatoriana en dos casos muy evidentes, lo cual también es negativo desde el punto de vista de la norma internacional”.