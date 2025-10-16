Primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, supera mociones de censura en el Parlamento

París - El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, sobrevivió el jueves a dos mociones de censura que podrían haber acabado con su frágil nuevo gobierno y sumido al país en un caos político aún mayor.

La votación en la Asamblea Nacional despeja el camino para que el asediado Lecornu enfrente lo que podría ser un desafío aún mayor: lograr que el presupuesto para 2026 de la segunda mayor economía de la Unión Europea pase por la poderosa pero profundamente dividida cámara baja del Parlamento antes de fin de año.

La supervivencia de Lecornu también evita la necesidad inmediata de que el presidente, Emmanuel Macron, disuelva de nuevo la Asamblea Nacional y convoque elecciones legislativas anticipadas, una opción arriesgada que el líder francés había indicado que podría tomar si Lecornu caía.

El estrecho aliado de Macron enfrentó dos mociones de censura presentadas por los más feroces opositores del mandatario francés: el partido de extrema izquierda Francia Insumisa y Marine Le Pen, de la formación de ultraderecha Agrupación Nacional, y sus aliados en el Parlamento.

La cámara, que cuenta con 577 escaños, votó primero la propuesta de Francia Insumisa, que no alcanzó el objetivo al quedarse en 271 apoyos. La iniciativa necesitaba una mayoría de 289 votos para prosperar.

La segunda, presentada por Le Pen se quedó en apenas 144 votos.

Pero Lecornu aún no ha superado el peligro.

Para obtener los votos que necesitaba, Lecornu planteó la posibilidad de revertir una de las reformas más emblemáticas pero impopulares de la presidencia de Macron, que elevará gradualmente la edad de jubilación de los 62 a los 64 años.

La propuesta de suspender la reforma de las pensiones de 2023 ayudó a convencer a los legisladores del Partido Socialista, en la oposición, a decidir a regañadientes no apoyar los esfuerzos para destituirlo, al menos por ahora. Con 69 escaños, el respaldo de los socialistas a la mocíón habría inclinado la votación en su contra. Pero solo siete de los diputados socialistas incumplieron la disciplina de voto al sumarse a la propuesta de Francia Insumisa.

Los republicanos conservadores, con 50 legisladores, también rechazaron la destitución, con solo una excepción.

Pero la posición aún frágil de Lecornu podría desmoronarse en las próximas semanas o meses si los socialistas o los republicanos cambian de táctica y apoyan futuras mociones de censura si no obtienen lo que quieren en unas negociaciones presupuestarias que seguramente serán complicadas.

Lecornu ha prometido no recurrir a un poder constitucional especial para imponer el presupuesto en el Parlamento sin la aprobación de los legisladores, que fue la herramienta empleada por Macron para sacar adelante su reforma de las pensiones a pesar de la avalancha de protestas.