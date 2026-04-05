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¿Qué se puede hacer y qué no en el Domingo de Resurrección? El significado y las prácticas permitidas en la Pascua

La celebración cierra la Semana Santa e inicia un periodo de 50 días del calendario religioso

5 de abril de 2026 - 10:12 AM

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La jornada recuerda la resurrección de Jesús como un acontecimiento que, dentro de la doctrina cristiana, simboliza la superación de la muerte y del pecado, así como la promesa de vida eterna. (Pablo Martínez Rodríguez)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El Domingo de Resurrección constituye la fecha central del calendario religioso al conmemorar el momento en que, según la tradición, Jesucristo resucitó al tercer día tras su crucifixión, dando paso a un tiempo de celebración que contrasta con los días previos de recogimiento.

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También conocido como Domingo de Pascua o Vigilia Pascual, este día representa el cierre del ciclo litúrgico de la Semana Santa. La jornada recuerda la resurrección de Jesús como un acontecimiento que, dentro de la doctrina cristiana, simboliza la superación de la muerte y del pecado, así como la promesa de vida eterna.

La celebración tiene raíces en la Pascua judía, conmemoración que recuerda la salida del pueblo hebreo de Egipto bajo la guía de Moisés. Según la tradición, Jesús participó de esta festividad durante su vida y, en la última cena, le otorgó un nuevo significado relacionado con la redención de la humanidad.

Diversos textos del Nuevo Testamento recogen este episodio como un hecho central del cristianismo. En este contexto, se cita a San Pablo: “Aquel que ha resucitado a Jesucristo devolverá asimismo la vida a nuestros cuerpos mortales”. Asimismo, en otra referencia señala: “Si habéis resucitado con Cristo vuestra vida, entonces os manifestaréis gloriosos con Él” (Col. 3 1-4).

El papa León XIV celebró el domingo su primera misa de Pascua como pontífice con un llamado a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos globales mediante el diálogo.El papa León XIV pronunció la bendición Urbi et Orbi -que en latín significa "a la ciudad de Roma y al mundo"- desde la logia central de la basílica de San Pedro al final de la misa de Pascua.León saludó a los fieles de todo el mundo en 10 idiomas, incluidos árabe, chino y latín, reavivando una práctica que su predecesor, el papa Francisco, había dejado de lado.
1 / 15 | “¡Elijan la paz!” El papa León XIV condena las guerras en su primera misa de Pascua. El papa León XIV celebró el domingo su primera misa de Pascua como pontífice con un llamado a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos globales mediante el diálogo. - Alessandra Tarantino

Elementos y símbolos de la celebración pascual

La conmemoración incluye distintos elementos que representan aspectos de la resurrección y la vida nueva dentro de la tradición cristiana. Entre ellos se destacan:

  • La resurrección de Jesús: se interpreta como la victoria sobre la muerte y la apertura de las puertas del cielo.
  • El cirio pascual: simboliza a Cristo como luz del mundo y se enciende durante la vigilia.
  • El sepulcro vacío: referido como evidencia de que Jesús ya no se encontraba en el lugar donde fue sepultado.
  • Apariciones de Jesús: relatos en los que se manifiesta a sus discípulos.
  • Signos de Vida Nueva (huevos de Pascua): asociados con la vida y la renovación.
  • El conejo de Pascua: relacionado con la fertilidad y nuevas etapas.
  • Flores: utilizadas en templos como representación de la celebración.

Esta fecha también da inicio a la octava de Pascua y a un periodo de 50 días que culmina con la celebración de Pentecostés.

Dentro de la práctica religiosa, existen orientaciones sobre las actividades que pueden realizarse y aquellas que se deben evitar durante esta jornada.

¿Qué hacer el Domingo de Resurrección?

  • Asistir a la santa misa: se considera un día de precepto en el que los fieles participan en la Eucaristía.
  • Renovar las promesas bautismales: acto que suele realizarse durante la liturgia.
  • Celebrar con alegría: se permiten reuniones familiares y comidas especiales que marcan el fin del ayuno cuaresmal.
  • Descansar y reflexionar: el día está destinado al reposo y a la práctica espiritual.
  • Actividades comunitarias: en algunos lugares se realizan procesiones del “Encuentro”.
  • Tradiciones culturales: incluye la decoración y entrega de huevos de Pascua como símbolo de renovación.
El Vía Crucis Viviente de la Arquidiócesis de San Juan, se celebra el Viernes Santo, como parte central de las actividades de la Semana Santa católica.Monseñor Roberto González Nieves y otros líderes religiosos en la celebración de la Semana Mayor. Se caracteriza por su carácter solemne y silencioso, en sintonía con el significado del Viernes Santo como día de luto y reflexión.
1 / 17 | Así transcurrió el Vía Crucis Viviente de la Arquidiócesis de San Juan. El Vía Crucis Viviente de la Arquidiócesis de San Juan, se celebra el Viernes Santo, como parte central de las actividades de la Semana Santa católica. - Pablo Martínez Rodríguez

Qué no hacer (o evitar) el Domingo de Resurreción:

  • Trabajos innecesarios: se recomienda evitar labores que interfieran con el descanso o la práctica religiosa.
  • Actividades que rompan el espíritu festivo: se sugiere no incurrir en conflictos o actitudes asociadas al duelo.
  • Ociosidad extrema: aunque es un día de descanso, se promueve el uso del tiempo en actividades constructivas.
  • Ayuno o abstinencia: no se practican durante esta fecha al tratarse de una celebración solemne.

La jornada es considerada la más importante dentro de la religión, al representar el núcleo de su mensaje y el inicio de un periodo de celebración que contrasta con los días de penitencia que la preceden.

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PascuaSemana Santa ReligiónIglesia CatólicaBreaking News
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