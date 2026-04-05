¿Qué se puede hacer y qué no en el Domingo de Resurrección? El significado y las prácticas permitidas en la Pascua
La celebración cierra la Semana Santa e inicia un periodo de 50 días del calendario religioso
5 de abril de 2026 - 10:12 AM
5 de abril de 2026 - 10:12 AM
El Domingo de Resurrección constituye la fecha central del calendario religioso al conmemorar el momento en que, según la tradición, Jesucristo resucitó al tercer día tras su crucifixión, dando paso a un tiempo de celebración que contrasta con los días previos de recogimiento.
También conocido como Domingo de Pascua o Vigilia Pascual, este día representa el cierre del ciclo litúrgico de la Semana Santa. La jornada recuerda la resurrección de Jesús como un acontecimiento que, dentro de la doctrina cristiana, simboliza la superación de la muerte y del pecado, así como la promesa de vida eterna.
La celebración tiene raíces en la Pascua judía, conmemoración que recuerda la salida del pueblo hebreo de Egipto bajo la guía de Moisés. Según la tradición, Jesús participó de esta festividad durante su vida y, en la última cena, le otorgó un nuevo significado relacionado con la redención de la humanidad.
Diversos textos del Nuevo Testamento recogen este episodio como un hecho central del cristianismo. En este contexto, se cita a San Pablo: “Aquel que ha resucitado a Jesucristo devolverá asimismo la vida a nuestros cuerpos mortales”. Asimismo, en otra referencia señala: “Si habéis resucitado con Cristo vuestra vida, entonces os manifestaréis gloriosos con Él” (Col. 3 1-4).
La conmemoración incluye distintos elementos que representan aspectos de la resurrección y la vida nueva dentro de la tradición cristiana. Entre ellos se destacan:
Esta fecha también da inicio a la octava de Pascua y a un periodo de 50 días que culmina con la celebración de Pentecostés.
Dentro de la práctica religiosa, existen orientaciones sobre las actividades que pueden realizarse y aquellas que se deben evitar durante esta jornada.
La jornada es considerada la más importante dentro de la religión, al representar el núcleo de su mensaje y el inicio de un periodo de celebración que contrasta con los días de penitencia que la preceden.
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