Resumen 2025: los temas mundiales más leídos, de la muerte de influencers a noticias del papa

El 2025 estuvo marcado por una serie de acontecimientos que captaron la atención de millones de personas alrededor del mundo, y Puerto Rico no fue la excepción. Desde sucesos trágicos y hechos insólitos hasta noticias religiosas y de impacto internacional, fueron diversos los temas dominaron el interés de la audiencia de El Nuevo Día a lo largo del año.

A continuación las diez noticias más leídas de la sección de Mundo:

Juliana Marins, una joven brasileña de 26 años que cayó en el volcán Rinjani, en Indonesia mientras realizaba una exigente caminata, fue hallada muerta. Su familia compartío el desenlace a través de las redes sociales, lo que generó conmoción entre quienes seguían de cerca su historia.

Juliana era publicista y oriunda de Niterói, en el estado de Río de Janeiro en Brasil. A comienzos de este año había iniciado una travesía como mochilera por el sudeste asiático. En sus redes sociales se presentaba como una apasionada de los viajes y los deportes al aire libre, y compartía postales desde playas, montañas, clases de yoga, travesías en moto e incluso rutinas de pole dance. Su estilo de vida libre y aventurero atrajo a miles de seguidores, por lo que su historia tuvo un fuerte impacto público.

Después de la elección papal, una nueva decisión llamó la atención en el Vaticano: el lugar donde residirá León XIV durante su pontificado. A diferencia de su antecesor, que había optado por la austera Casa Santa Marta, el nuevo papa eligió instalarse en el Palacio Apostólico, retomando así una tradición que había sido interrumpida en 2013.

La elección no es menor. Desde el Renacimiento, ese conjunto de edificios adyacente a la Basílica de San Pedro ha sido mucho más que una residencia: es el corazón político, espiritual y artístico del Vaticano.

Con más de mil habitaciones, el Palacio Apostólico concentra siglos de historia papal. Allí se encuentran los Apartamentos Pontificios, la Biblioteca Apostólica, oficinas de la Curia y salas de audiencias; también capillas emblemáticas como la Sixtina y estancias decoradas por Rafael.

León XIV en el Líbano: así fue la llegada del papa a Beirut. El papa León XIV llegó este domingo a Beirut procedente de Turquía para una visita de tres días al país mediterráneo, la segunda parada de su debut internacional tras comenzar su papado el pasado mayo.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que la influencer mexicana Valeria Márquez fue asesinada por un sicario mientras realizaba una transmisión en vivo desde su clínica de estética en Zapopan.

El ataque, ocurrido en el interior del salón Blossom The Beauty Lounge, es investigado como un posible feminicidio por encargo, según indicaron las autoridades. El crimen, registrado en video y difundido en redes sociales, reavivó el debate sobre la violencia de género y la presencia del crimen organizado en México.

El fiscal estatal confirmó que el agresor actuó sin mediar palabra, tras preguntar por el nombre de la víctima y recibir una respuesta afirmativa. “Él simplemente era su verdugo”, declaró el vocero del Ministerio Público, al detallar que no había una relación previa entre el asesino y la joven.

Giovanni Brusca, uno de los mayores sicarios de Cosa Nostra, la mafia de Sicilia, y el hombre que pulsó el detonador de la bomba que mató al juez Giovanni Falcone y su escolta, además de contar con más de 150 homicidios confesados, es un hombre libre, tras 25 años de prisión y cuatro de libertad condicional.

Brusca fue condenado inicialmente a cadena perpetua, pero su pena fue reducida por cooperar con la justicia, gracias a una ley que impulsó el propio Falcone, por lo que “tras haber cumplido los cuatro años de libertad condicional, es ahora un hombre libre”, confirmaron a EFE fuentes judiciales.

Ahora, con 68 años, el que uno de los hombres más próximos colaboradores del histórico “capo” Salvatore “Totó” Riina seguirá viviendo lejos de Sicilia bajo una identidad falsa y sujeto al programa de protección debido a su colaboración con la Justicia.

El Gobierno italiano ha empezado a facilitar los trámites para aquellos descendientes de inmigrantes que se encuentren en América Latina y deseen obtener tanto la nacionalidad como el pasaporte para poder ingresar al territorio.

Para llevar a cabo este proceso es necesario demostrar el parentesco directo con una persona del país, por lo que quienes tengan ciertos apellidos italianos históricos podrán tener prioridad en la aplicación para ahorrar tiempo.

De acuerdo con el Ministerio degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), la ley reconoce a la descendencia vinculada con el país europeo, especialmente aquellos que cuentan con un nombre familiar tradicional del sur y el norte del territorio nacional.

Aunque el cuerpo del llamado “santo millennial”, el italiano Carlo Acutis, se mantiene en un impresionante estado de preservación, obispos de la Iglesia católica han apuntado que su caso no se trata de uno de “cuerpo incorrupto”.

Según el padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira explicó al medio ACI Prensa en 2020, el cuerpo de Acutis “se encuentra en un estado muy íntegro, no intacto, pero íntegro”. El religioso también aseguró que el cuerpo conserva “todos los órganos” y mostró emoción por un santo joven y contemporáneo.

“Es bonito que por primera vez en la historia se podrá ver a un santo vestido con pantalones jeans, zapatillas de deporte y sudadera. Eso es un gran mensaje”, afirmó.

Carlo Acutis se convierte oficialmente en santo: así fue su ceremonia de canonización. Miles de personas llegaron hoy hasta la Plaza de San Pedro para presenciar la ceremonia de canonización del "santo milenial" e "influencer de Dios, Carlo Acutis, y de Pier Giorgio Frassati.

De origen cubano, el bolero se caracteriza por su ritmo lento y melancólico, melodías dulces y letras que hablan de amor, desamor y nostalgia. Surgió a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX se popularizó aún más con la contribución de grandes compositores e intérpretes mexicanos como Agustín Lara, Consuelo Velázquez y María Grever.

Así las cosas, en el año 1943, con apenas 23 años, el pianista y compositor cubano Pedro Junco moría en Cuba, dejando como legado una de los boleros más populares del repertorio latinoamericano, y quizás también, el que evoca la leyenda de amor más dolorosa que se ha hecho canción: “Nosotros”, una melodía escrita a raíz de una muerte inminente.

Tal como precisa su amigo y escritor Amado Martínez-Malo, autor del libro Pedro Junco: viaje a la memoria, ya desde muy joven Junco comenzó a destacarse por su talento para la composición musical: “Fue un pianista excelente, extraordinariamente dotado. Nadie cantaba como él sus melodías, aunque raras veces lo hiciera fuera de un ámbito reducido. Era también hombre de otras inquietudes: hizo estudios de Derecho, que dejó inconclusos, y fundó en Pinar del Río la Asociación de Prensa y Radio”, señala el autor.

Un viaje en crucero que prometía momentos de esparcimiento y relajación en medio del océano se convirtió en una pesadilla luego de que la embarcación impactara gigantescas olas en aguas cercanas a la Antártida.

En medio de un recorrido por la Península Antártica, los pasajeros del Ocean Explore quedaron estupefactos al ver cómo el piloto del barco se enfrentó a olas de 12 metros en el Paso de Drake.

Tras realizar un safari con pingüinos, los pasajeros volvieron al gigantesco barco sin saber lo que les deparaba el destino. Según se pudo reconstruir con el testimonio de los presentes, el crucero ingresó al Paso de Drake, una de las rutas de comunicación entre los océanos Pacífico y Atlántico, y se topó con un oleaje imponente que desestabilizó la embarcación.

La mañana del viernes 25 de mayo de 1979 no fue una de las tantas primaverales que hubo en Nueva York en esa época del año, sino que amaneció nublada y con algunas lluvias.

Ese día no era uno más para Julie y Stanley Patz, un matrimonio con tres hijos que vivía en el Soho. Y es que, después de muchos meses de insistirles, el del medio de los tres hermanos, Etan, de 6 años, consiguió que le dieran permiso para caminar solo por primera vez los 200 metros que separaban su casa de la parada de autobús que lo llevaba todos los días a la escuela.

Lo que empezó como una aventura que ni el mal clima podía empañar, y con su madre que observaba desde la distancia cada paso desde que cruzó el umbral de la puerta, tuvo el peor final. Desde ese momento, nadie más lo vio. Su desaparición mantuvo en vilo a todo un país, su búsqueda encendió los peores temores de los padres y lo que le ocurrió a este pequeño permaneció oculto durante casi cuatro décadas.

Brent Chapman, un hombre de 34 años, se sometió a una operación poco común con el objetivo de recuperar la visión en la ciudad de Vancouver, Canadá. Aunque el procedimiento “parecía ciencia ficción”, se trata de una técnica quirúrgica usual, que permite a muchas personas volver a ver.

El ciudadano oriundo de Vancouver perdió la visión a los 13 años cuando sufrió una reacción cutánea potencialmente mortal a un medicamento, conocida como síndrome de Stevens–Johnson. Sin embargo, pudo recuperarla gracias al implante de un diente en uno de sus ojos.