1 de noviembre de 2025
78°lluvia fuerte
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Riña mortal: estudiante de los Andes pierde la vida en una fiesta de Halloween en Colombia

Las autoridades confirmaron que han arrestado a tres personas con relación a estos hechos que conmocionan al país

1 de noviembre de 2025 - 11:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por las autoridades. (Shutterstock)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Un estudiante de ingeniería de sistemas de la universidad de los Andes, identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, murió en la mañana del viernes 31 de octubre luego de sufrir una agresión durante una fiesta de Halloween.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, durante la misma noche de los hechos fueron capturadas dos mujeres y un hombre, presuntamente involucrados en la agresión.

“Estas tres personas, las cuales son capturadas posteriormente, no registran antecedentes penales. Se produce una riña como tal entre ellos”, indicó el comandante de la localidad de Barrios Unidos a Citytv.

Las capturas se realizaron por el delito de lesiones personales mientras avanza la investigación para establecer con claridad qué ocurrió y cuál fue la responsabilidad de cada uno de los implicados.

El joven fue identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo.
El joven fue identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo. (El Tiempo / GDA)

Las autoridades continúan recopilando testimonios y material de prueba para determinar cómo se originó el altercado y si estuvo relacionado con una riña entre asistentes a la celebración. La Fiscalía General de la Nación interpuso el proceso judicial correspondiente.

Los agresores de Jaime Esteban Moreno Jaramillo fueron identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres.

Tags
Breaking NewsColombiaBogotáHalloween
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
