21 de octubre de 2025
84°bruma
Condenan a 21 años de prisión a implicado en magnicidio de aspirante presidencial en Colombia

Fue la persona responsable de transportar al sicario

21 de octubre de 2025 - 3:21 PM

El hombre aceptó su responsabilidad en el atentado del 7 de junio en Bogotá (RAUL ARBOLEDA)
Uno de los implicados en el asesinato a tiros del aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe, fallecido en agosto tras varias semanas en estado crítico, fue condenado a 21 años de prisión, informó este martes la fiscalía.

Según el ente acusador, el hombre aceptó su responsabilidad en el atentado del 7 de junio en Bogotá contra el senador opositor al gobierno del izquierdista de Gustavo Petro, un hecho que sacudió la carrera a las elecciones presidenciales de 2026.

El condenado se encargó de transportar al sicario menor de edad, que fue sentenciado a siete años de reclusión. Por el magnicidio hay otros cuatro detenidos, pero aún no ha sido identificado el autor intelectual.

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano, falleció el lunes a los 39 años, luego que fue baleado en un mitin político hace poco más de dos meses. En la imagen, su padre, Miguel Uribe, llora ante su ataúd.Claudia Tarazona, esposa del precandidato a la presidencia de Colombia y senador opositor Miguel Uribe, abraza a una de sus hijas junto a una foto de su marido durante una ceremonia en su honor celebrada el lunes en el Congreso en Bogotá.Uribe Turbay era uno de los candidatos más críticos al actual gobierno y en octubre del año pasado había anunciado su aspiración presidencial. Engrosaba la lista de precandidatos que intentan reemplazar en el poder a Gustavo Petro, el primer izquierdista en gobernar Colombia, en las elecciones de mayo de 2026.
1 / 14 | Luto en Colombia: lloran la muerte del senador Miguel Uribe. Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano, falleció el lunes a los 39 años, luego que fue baleado en un mitin político hace poco más de dos meses. En la imagen, su padre, Miguel Uribe, llora ante su ataúd. - Fernando Vergara
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
