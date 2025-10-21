Condenan a 21 años de prisión a implicado en magnicidio de aspirante presidencial en Colombia
Fue la persona responsable de transportar al sicario
21 de octubre de 2025 - 3:21 PM
Uno de los implicados en el asesinato a tiros del aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe, fallecido en agosto tras varias semanas en estado crítico, fue condenado a 21 años de prisión, informó este martes la fiscalía.
Según el ente acusador, el hombre aceptó su responsabilidad en el atentado del 7 de junio en Bogotá contra el senador opositor al gobierno del izquierdista de Gustavo Petro, un hecho que sacudió la carrera a las elecciones presidenciales de 2026.
El condenado se encargó de transportar al sicario menor de edad, que fue sentenciado a siete años de reclusión. Por el magnicidio hay otros cuatro detenidos, pero aún no ha sido identificado el autor intelectual.
