“Sor Margarita”: el hombre que vivió por 22 años en un convento y dejó embarazada a una monja

Sus abuelos no tenían los recursos económicos para cuidarlo, así que unas monjas se hicieron cargo de él. No obstante, las religiosas lo trataron como una niña por su apariencia física .

“Ellas me pusieron el nombre de María Margarita” , indicó, en una entrevista para ‘El País’ en 1993. Además, reveló que a los siete años se dio cuenta que en realidad era hombre y le surgieron muchas dudas . Poco después, cuando era joven, consultó con un médico, quien le confirmó que no era un hermafrodita.

“Yo nunca me bañé ni me desnudé enfrente de ellas, me iba para un bañito, yo usaba pantis estilo calzoncillo, yo fingía el periodo menstrual, usaba vestidos grandes”, contó.