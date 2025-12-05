Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tras seis días de espera, recuperan colgante Fabergé que un hombre se tragó

La policía neozelandesa recuperó la pieza de joyería inspirada en James Bond, valorada en $19,000

5 de diciembre de 2025 - 6:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta foto proporcionada por la Policía de Nueva Zelanda se sostiene un colgante de Fabergé después de que fuera recuperado, el jueves 4 de diciembre de 2025, de un hombre acusado de robar y tragarse el colgante. (Policía de Nueva Zelanda vía AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Wellington, Nueva Zelanda - La policía neozelandesa dijo el viernes que ha recuperado un colgante Fabergé inspirado en James Bond después de seis días vigilando de cerca al hombre acusado de tragarse la joya en una tienda de Auckland.

Dijeron que el colgante fue recuperado el jueves por la noche después de que saliera del tracto gastrointestinal del sospechoso de forma natural sin intervención médica.

El colgante en forma de huevo de Fabergé, de edición limitada, está inspirado en la película de James Bond “Octopussy”, de 1983, en la que una operación de contrabando de joyas incluye un huevo de Fabergé falso.

Una foto menos glamurosa facilitada el viernes por la policía neozelandesa mostraba una mano enguantada sosteniendo el colgante recuperado y su larga cadena de oro, con una etiqueta de precio intacta que indicaba el valor de la joya, 33,000 dólares neozelandeses ($19,000).

El hombre fue detenido en el interior de la joyería Partridge de Auckland el 28 de noviembre, poco después del presunto robo.

Compareció ante el tribunal el 29 de noviembre, cuando no se declaró culpable de un cargo de robo. Desde entonces, ha estado bajo custodia policial y los agentes han permanecido las veinticuatro horas del día junto al hombre a la espera de que volvieran a aparecer las pruebas.

No se ha hecho público el nombre del hombre de 32 años. Está previsto que comparezca ante el Tribunal de Distrito de Auckland el lunes y permanecerá bajo custodia policial hasta entonces.

“Dado que este hombre está bajo custodia de la Policía, tenemos el deber de seguir vigilándolo dadas las circunstancias de lo ocurrido”, declaró el miércoles el inspector Grae Anderson en un comunicado.

Según el sitio web de la tienda, el huevo, uno de los 50 que se han fabricado, está hecho de oro, pintado con esmalte verde e incrustado con 183 diamantes y dos zafiros. El colgante mide 8.4 centímetros y está montado sobre un soporte.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
