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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
“Nunca hemos sido juzgadas”: madres validan modelo para prevenir el maltrato infantil con una red de servicios
Más del 90% de las 700 familias atendidas por la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud logró completar planes de servicio, cerrar casos activos o evitar su entrada al sistema correctivo de Familia
25 de abril de 2026 - 11:10 PM