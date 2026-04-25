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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:“Nunca hemos sido juzgadas”: madres validan modelo para prevenir el maltrato infantil con una red de servicios

Más del 90% de las 700 familias atendidas por la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud logró completar planes de servicio, cerrar casos activos o evitar su entrada al sistema correctivo de Familia

25 de abril de 2026 - 11:10 PM

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Sobre estas líneas, Jianetsy Berríos Cosme, Stephanie Osorio Cruz, Josephrael Otero Ávila y Amilka Méndez Montañez, participantes de los programas de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud. (Ramon "Tonito" Zayas)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Juncos - Cuando Jianetsy Berríos Cosme llegó a la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud, estaba durmiendo en la calle con tres meses de un embarazo de alto riesgo. Sus primeros dos hijos pequeños se encontraban con su abuela, pero ella, en ese momento, estaba huyendo de una relación de violencia doméstica.

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Maltrato de menoresNiñezSan JuanJuncosDepartamento de la Familia
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Adriana Díaz Tirado
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Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
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