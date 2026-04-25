Juncos - Cuando Jianetsy Berríos Cosme llegó a la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud, estaba durmiendo en la calle con tres meses de un embarazo de alto riesgo. Sus primeros dos hijos pequeños se encontraban con su abuela, pero ella, en ese momento, estaba huyendo de una relación de violencia doméstica.