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Millones de personas renuncian a cobertura de salud del Obamacare tras aumento de costos

Las inscripciones en la Ley de Cuidado Asequible se redujeron en 3 millones tras la expiración de las ayudas federales

27 de junio de 2026 - 5:23 PM

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ARCHIVO - Un hombre pasa junto a una oficina de seguros médicos en Hialeah, Florida). (Alan Diaz)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York— Según nuevos datos federales, en febrero había en Estados Unidos unos 3 millones de personas menos con planes de seguro médico de la Ley de Cuidado Asequible (ACA, en inglés) en comparación con el mismo periodo del año pasado.

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En el informe publicado el viernes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos sugirió que la caída del 13% en el número de afiliados —de 22.1 millones de personas en 2025 a 19.2 millones este año— podría atribuirse a las medidas federales contra las afiliaciones fraudulentas o “fantasma”. Sin embargo, los analistas del sector sanitario afirmaron que era más probable que estuviera relacionado con la expiración, el 1 de enero, de las ayudas federales, lo que provocó un aumento de los costos de los planes y, en consecuencia, que muchas personas no pudieran pagar sus primas.

“Sabemos que hay personas reales que han perdido su cobertura sanitaria”, afirmó Cynthia Cox, vicepresidenta y directora del programa ACA de la organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación sanitaria KFF, citando los resultados de una encuesta realizada a personas que habían abandonado sus planes. “Esta pérdida de cobertura se produjo al mismo tiempo que millones de personas se enfrentaban a aumentos de dos o incluso tres dígitos en el pago de sus primas”.

Los nuevos datos, recopilados en abril pero que reflejan la cobertura en febrero, constituyen el primer análisis oficial del Gobierno sobre cómo la incapacidad de los ciudadanos para pagar sus primeras facturas de este año ha afectado al número total de afiliados. Esto se debe a que las cifras reflejan la situación del mercado tras la expiración del periodo de gracia por impago.

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Según una estimación federal de enero, se habían inscrito en los planes de la ACA unas 800,000 personas menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone la primera vez en los últimos cuatro años que el número de afiliados ha descendido con respecto al año anterior en ese momento del periodo de inscripción.

Cox afirmó que KFF prevé que el número total de personas acogidas al programa sanitario del Gobierno siga disminuyendo a lo largo del año, hasta alcanzar, posiblemente, un mínimo de unos 17.5 millones. Esto supondría una caída significativa para el programa estrella de seguros médicos subvencionados del Gobierno, destinado a personas en edad laboral que no cumplen los requisitos para acceder a Medicaid. En los últimos años, los planes de la ACA se han convertido en una opción muy popular entre los trabajadores temporales, los agricultores, los ganaderos, los peluqueros y otras personas que no disponen de cobertura sanitaria a través de su empresa.

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