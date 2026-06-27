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Reabren planta en México para combatir al gusano barrenador

Representa el más reciente esfuerzo para detener el avance de una plaga que se ha extendido por estados en el territorio mexicano

27 de junio de 2026 - 3:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un recipiente de prueba, con pupas de mosca teñidas, se exhibe en una instalación de producción de moscas estériles para combatir la propagación hacia el norte del gusano barrenador del Nuevo Mundo y proteger al ganado estadounidense. (Eric Gay)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los gobiernos de México y Estados Unidos pondrán en marcha el sábado en el estado mexicano sureño de Chiapas una planta para la producción de moscas estériles que ayudará a erradicar el gusano barrenador, una plaga que ha infestado el ganado en los dos países y ha afectado el intercambio comercial.

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La activación del complejo, que realizarán la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, se da a más de tres semanas de la detección del primer caso del gusano barrenador en Estados Unidos, donde se han registrado 20 contagios que han encendido las alertas de las autoridades.

El desarrollo de la planta representa el más reciente esfuerzo de México y Estados Unidos, que desde el año pasado vienen trabajando de manera conjunta para detener el avance de una plaga que se ha extendido por 27 de los 32 estados en el territorio mexicano. El país acumula a la fecha 1,907 casos activos.

En Chiapas, estado fronterizo con Guatemala, ya existió una planta para la producción de moscas, pero cerró sus actividades en 2013 cuando México fue declarado libre de la plaga y ambos países pusieron fin a un acuerdo binacional que se inició en 1972, según información del gobierno mexicano.

El gusano barrendador es una larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que puede invadir los tejidos de cualquier animal de sangre caliente, incluidos los humanos. No obstante, infestan comúnmente al ganado. El parásito tiende a alimentarse del tejido vivo de los mamíferos, ocasionando graves daños y lesiones que podrían llegar a ser mortales. Una mosca puede poner entre 200 y 300 huevos a la vez y hasta 3,000 huevos durante su vida de entre 10 y 30 días.
1 / 6 | ¿Qué es el gusano barrenador? Puede causar una infección parasitaria y regresó a Estados Unidos. El gusano barrendador es una larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que puede invadir los tejidos de cualquier animal de sangre caliente, incluidos los humanos. No obstante, infestan comúnmente al ganado. - John Kucharski / WikiCommons

La producción de moscas estériles es una forma de control biológico que permite interrumpir el ciclo reproductivo del insecto. El gusano es una larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que puede invadir los tejidos de cualquier animal de sangre caliente, incluidos los humanos.

Ambos gobiernos realizaron una inversión conjunta de $51 millones para convertir la vieja planta de producción de moscas del mediterráneo de Chiapas en un complejo que producirá semanalmente 100 millones de moscas estériles del gusano barrenador, de acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

En la actualidad, México se abastece de moscas estériles de una planta que opera en Panamá. En Texas también se está construyendo una planta de moscas que iniciará operaciones el próximo año.

Ganaderos consultados aseguran que la reapertura de la planta es algo tardía debido a que los primeros brotes surgieron hace casi dos años y la producción estimada de moscas será insuficiente, algo que podría dificultar y dilatar la erradicación nuevamente de la plaga.

“Espero que ahora con la inauguración de la planta exista respaldo al área ganadera, porque tenemos cerrada la frontera de Estados Unidos para la exportación de ganado y nos afecta en el precio de la res”, afirmó el ganadero Omar Ornelas, que tiene justo ahora en su rancho, ubicado en Tuxtla Chico — municipio vecino a Metapa, donde está la planta—, un animal infectado con gusano barrenador al que ha tenido que curar con recetas caseras aplicando productos de veterinaria e incluso diésel y cal.

Arnoldo Montaño, presidente de la asociación ganadera de la ciudad de Tapachula, agregó que los productores creen que la cifra de moscas anunciadas para su liberación representa apenas una tercera parte de la requerida, lo que alargará el tiempo de control del gusano barrenador debido a que en más de 18 meses la plaga se propagó exponencialmente.

Restricciones al comercio binacional

Tras la detección de los primeros contagios de ganado en Texas, las autoridades de México y Estados Unidos decidieron el 9 de junio suspender temporalmente la importación al territorio mexicano de animales vivos procedentes del vecino país en un esfuerzo por contener el avance de la plaga.

La restricción de importación rige para los bovinos, rumiantes silvestres, equinos para reproducción, deporte, exhibición y tránsito, cerdos, ovinos, caprinos, aves canoras y hurones originarios y procedentes de Estados Unidos.

Estados Unidos también ha cerrado en los últimos 18 meses en tres oportunidades el paso del ganado mexicano por su frontera tras el primer brote que se detectó en México en noviembre del 2024. El último cierre indefinido se decidió el pasado 9 de julio luego que se localizó una res contagiada en la localidad de Ixhuatlán de Madero, en el estado oriental de Veracruz.

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