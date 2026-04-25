Conceden fianza a soldado estadouniense acusado de usar información sobre captura de Maduro para ganar $400,000 en apuestas

Raleigh, Carolina del Norte- Un soldado de las fuerzas especiales de Estados Unidos obtuvo el viernes la libertad bajo fianza acusado de utilizar información clasificada sobre la misión de capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro para ganar más de $400,000 en el mercado de predicciones Polymarket, informó el viernes un magistrado federal.

El magistrado de Carolina del Norte que autorizó la puesta en libertad de Gannon Ken Van Dyke le dijo que se presentara antes del martes en un tribunal federal de Nueva York para continuar allí su caso.

Van Dyke, barbudo y con tatuajes en los brazos, apenas dijo nada durante la vista, de casi una hora de duración, en la que se le designó un abogado de oficio federal que declinó hacer comentarios después. La fianza no garantizada de $250,000 no requería que Van Dyke pusiera dinero.

Los fiscales federales dicen que Van Dyke utilizó su acceso a información clasificada sobre la operación para capturar a Maduro en enero para ganar dinero en Polymarket, uno de los mayores mercados de predicción. Los sitios permiten a la gente comerciar en casi cualquier cosa - desde el Super Bowl a las elecciones de Estados Unidos e incluso los ganadores de los reality shows de televisión.

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Van Dyke, destinado en Fort Bragg, cerca de Fayetteville (Carolina del Norte), fue acusado el jueves de uso ilícito de información gubernamental confidencial en beneficio propio, robo de información gubernamental no pública, fraude de productos básicos, fraude electrónico y realización de una transacción monetaria ilícita.

Podría enfrentarse a penas de hasta 10 años por cuatro de los cargos penales, y hasta 20 años por un quinto, dijo el gobierno el viernes. Un número de teléfono listado públicamente para Van Dyke no está en servicio.

1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah 1 / 13 Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. Stefan Jeremiah Compartir

Van Dyke, de 38 años, participó durante aproximadamente un mes en la planificación y ejecución de la captura de Maduro, según la fiscalía federal de Nueva York. Firmó acuerdos de confidencialidad prometiendo no divulgar “ninguna información clasificada o sensible” relacionada con las operaciones, pero los fiscales dicen que utilizó lo que sabía para hacer una serie de apuestas relacionadas con la salida de Maduro del poder el 31 de enero.

“Se trataba de un soldado estadounidense que presuntamente se aprovechó de su posición para lucrarse de una operación militar justa”, dijo el director del FBI, Kash Patel, en una publicación en las redes sociales.

El consejero delegado de Polymarket, Shayne Coplan, dijo en un post en X que la empresa señaló la actividad sospechosa, la entregó al gobierno y cooperó con la investigación.

“Cada operación es pública, permanente y auditable”, escribió Coplan. “Los malos actores dejan un rastro”.

Los beneficios masivos de apuestas bien calculadas despertaron la atención pública días después del asalto en Venezuela y provocaron llamamientos bipartidistas a una regulación más estricta de los mercados.

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El repentino auge de estos mercados ha provocado un creciente escrutinio por parte del Congreso y los gobiernos estatales. Algunos legisladores, alarmados por las operaciones muy específicas y oportunas sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y las apuestas sobre los próximos movimientos del presidente Donald Trump, han presionado para que se establezcan barreras contra el uso de información privilegiada.

La administración Trump ha apoyado la expansión del sector. El hijo mayor del presidente es asesor tanto de Polymarket como de su principal competidor, Kalshi, y es inversor de Polymarket. La plataforma de redes sociales de Trump, Truth Social, está lanzando su propio mercado de predicciones llamado Truth Predict.

Van Dyke se mudó a una casa en Fayetteville hace apenas unas semanas, dijo Larry Duncan, uno de sus nuevos vecinos.

Así fue la dramática llegada de Nicolás Maduro a tribunal de Nueva York Desde un helicóptero: esto fue lo que se vio cuando trasladaron al capturado presidente de Venezuela.

“Me presenté. Le pregunté si necesitaba ayuda”, cuenta Duncan, que en su día sirvió en los Marines. “Le dije: ‘Pareces de las fuerzas especiales’. Se limitó a sonreír. Trabajé con un contrato en Fort Bragg. Sé cómo se comporta esa gente. Era tatuado, callado, algo reservado”.

La Commodity Futures Trading Commission, la agencia federal que regula los mercados de predicción, anunció el jueves que había presentado una denuncia paralela contra Van Dyke.

En esa denuncia se alega que Van Dyke transfirió 35.000 dólares de su cuenta bancaria personal a una cuenta de intercambio de criptomoneda el 26 de diciembre, poco más de una semana antes de que las fuerzas estadounidenses volaran a Caracas y detuvieran a Maduro.

Van Dyke hizo una serie de apuestas sobre cuándo Maduro podría ser destituido, según la denuncia. Hizo esas apuestas entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, la mayor parte la noche del 2 de enero, horas antes de que los primeros misiles impactaran en Caracas.

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Las apuestas generaron “más de 404.000 dólares de beneficios”, según la denuncia.