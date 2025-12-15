Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tres meses de cárcel por “movimientos impúdicos” para una banda de pop femenino en Turquía

Las autoridades dicen que el espectáculo donde bailaron fue un “ataque a los valores morales”

15 de diciembre de 2025 - 12:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El juicio había obligado a Manifest a anular su primera gira, de 15 conciertos en diez ciudades de Turquía. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Estambul - Las seis integrantes de la banda de música pop turca ‘Manifest’ recibieron este lunes una sentencia de tres meses de prisión por “movimientos impúdicos” durante un concierto ofrecido en Estambul en septiembre pasado, informó la agencia turca de noticias Anadolu.

La Fiscalía había abierto juicio contra el grupo, creado el año pasado, considerando que durante un espectáculo del 6 de septiembre pasado las cantantes “vulneraron la decencia común y el sentido de la pudibundez, en un ataque a los valores morales”.

Pedían entre seis meses y un año de cárcel por “movimientos impúdicos y exhibicionismo” para las seis integrantes de la banda y una cantante invitada.

Aunque el concierto se anunció como limitado a mayores de edad, la Fiscalía asegura que los vídeos difundidos en redes sociales podrían afectar a la infancia, informa Anadolu.

En esos vídeos se ve a las jóvenes ataviadas con diversos atuendos de minifalda, ‘minishorts’, sujetador, ligueros o bodi, ejecutar bailes al ritmo de pop y R&B, con un ocasional perreo o un amago de beso.

El tribunal ha impuesto finalmente tres meses y 22 días de cárcel a cada una de las siete acusadas, suspendiendo el cumplimiento de la pena y anulando al mismo tiempo la prohibición de viajar al extranjero decretada tras interponerse la denuncia.

El juicio había obligado a Manifest a anular su primera gira, de 15 conciertos en diez ciudades de Turquía.

Manifest, formada el año pasado a través de unos concursos musicales emitidos en redes sociales, lanzó su primer single en febrero y publicó su primer álbum, ‘Manifestival’, en junio pasado, alcanzando amplia difusión en Turquía y cierta presencia en listas en el extranjero.

Tags
Breaking NewsTurquíaMúsica
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
