Tres meses de cárcel por “movimientos impúdicos” para una banda de pop femenino en Turquía

Estambul - Las seis integrantes de la banda de música pop turca ‘Manifest’ recibieron este lunes una sentencia de tres meses de prisión por “movimientos impúdicos” durante un concierto ofrecido en Estambul en septiembre pasado, informó la agencia turca de noticias Anadolu.

La Fiscalía había abierto juicio contra el grupo, creado el año pasado, considerando que durante un espectáculo del 6 de septiembre pasado las cantantes “vulneraron la decencia común y el sentido de la pudibundez, en un ataque a los valores morales”.

Pedían entre seis meses y un año de cárcel por “movimientos impúdicos y exhibicionismo” para las seis integrantes de la banda y una cantante invitada.

Aunque el concierto se anunció como limitado a mayores de edad, la Fiscalía asegura que los vídeos difundidos en redes sociales podrían afectar a la infancia, informa Anadolu.

En esos vídeos se ve a las jóvenes ataviadas con diversos atuendos de minifalda, ‘minishorts’, sujetador, ligueros o bodi, ejecutar bailes al ritmo de pop y R&B, con un ocasional perreo o un amago de beso.

El tribunal ha impuesto finalmente tres meses y 22 días de cárcel a cada una de las siete acusadas, suspendiendo el cumplimiento de la pena y anulando al mismo tiempo la prohibición de viajar al extranjero decretada tras interponerse la denuncia.

El juicio había obligado a Manifest a anular su primera gira, de 15 conciertos en diez ciudades de Turquía.