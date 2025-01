Tribunal brasileño niega pedido de Jair Bolsonaro de asistir a toma de posesión de Donald Trump

El juez Alexandre de Moraes , a quien Bolsonaro ha llamado frecuentemente su enemigo personal, indicó en la sentencia que Bolsonaro actualmente no ocupa ningún cargo que le permita representar a Brasil en el evento y que el expresidente no demostró adecuadamente ante el tribunal que había sido invitado.

Sin embargo, de Moraes argumentó que Bolsonaro no había demostrado adecuadamente que había sido invitado. En la sentencia, de Moraes siguió la recomendación del fiscal general Paulo Gonet, quien dijo el miércoles que el interés privado de Bolsonaro en el viaje no superaba el interés público en prohibirle viajar al extranjero.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , no asistirá a la inauguración de Trump.

La embajadora de Brasil en Estados Unidos, Maria Luiza Viotti, asistirá a la inauguración de Trump, informó el gobierno a The Associated Press el jueves. El presidente Lula no fue invitado oficialmente a la ceremonia.