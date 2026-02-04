Ucrania acusa a Rusia de atacar ilegalmente su red eléctrica en pleno invierno

La Haya, Países Bajos- En las últimas semanas, misiles y aviones no tripulados rusos han bombardeado la red eléctrica de Ucrania, sumiendo a la población en una oscuridad glacial en uno de los inviernos más fríos registrados en el país.

Ucrania ha acusado a Rusia de atacar ilegalmente las infraestructuras eléctricas durante la guerra para denegar a los civiles luz, calefacción y agua corriente.

“Aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que la diplomacia”, declaró el martes el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en vísperas de una nueva ronda de conversaciones para poner fin al conflicto y mientras las temperaturas en Kiev rondaban los 20 grados bajo cero.

Trabajadores limpian los daños en la central térmica de Darnytsia tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el miércoles 4 de febrero de 2026. (Foto AP/Sergei Grits) (Sergei Grits)

Rusia afirma que sus ataques son parte legítima de su campaña militar contra su vecino. La propia invasión de Ucrania por Moscú se considera en general un acto ilegal de agresión.

Entonces, ¿están permitidos los ataques a instalaciones energéticas durante la guerra?

Lo que dice el Derecho internacional

Los combatientes pueden atacar legalmente una red eléctrica si el ataque “afecta directamente a un objetivo militar válido”, pero no pueden causar un número excesivo de víctimas civiles, afirmó David Crane, ex fiscal jefe del Tribunal Especial de las Naciones Unidas para Sierra Leona.

En el caso de los ataques de Rusia contra Ucrania, “los ataques indiscriminados y generalizados no se acercan a lo que es legal”, afirmó en una respuesta por correo electrónico a preguntas de The Associated Press.

El Comité Internacional de la Cruz Roja afirma que las partes de los sistemas energéticos que prestan servicios esenciales a la población civil “son, en principio, bienes de carácter civil y, como tales, están protegidos contra los ataques directos y las represalias, así como contra los daños incidentales.”

De hecho, los jueces de instrucción de la Corte Penal Internacional dictaron órdenes de detención en 2024 contra altos mandos militares rusos y el exministro de Defensa del país por su presunta implicación en ataques con misiles contra infraestructuras eléctricas.

Al anunciar las órdenes de detención contra el ex ministro de Defensa Sergei Shoigu y el jefe militar de Rusia, el general Valery Gerasimov, el tribunal dijo que los jueces encontraron “motivos razonables para creer que los presuntos ataques estaban dirigidos contra objetivos civiles, y para aquellas instalaciones que pudieran haber sido calificadas como objetivos militares en el momento relevante, los daños y perjuicios incidentales a civiles esperados habrían sido claramente excesivos para la ventaja militar prevista”.

Rusia no es miembro del tribunal, rechaza su jurisdicción y se niega a extraditar a sospechosos para que comparezcan ante la justicia en los tribunales de la CPI en La Haya (Países Bajos).

Lo que alega Rusia

El ejército ruso ha afirmado en repetidas ocasiones que ha atacado instalaciones energéticas y otras infraestructuras que sirven de apoyo a las industrias militares y las fuerzas armadas ucranianas. Ha negado haber atacado zonas residenciales a pesar de las pruebas diarias de lo contrario.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, insistió el miércoles en que “nuestros militares están atacando los objetivos que creen asociados al complejo militar del régimen de Kiev, la operación continúa.”

Lo que dice Ucrania

Kiev acusa a Rusia de tratar de agotar el apetito de los ucranianos por la lucha infligiendo penurias a los civiles obligados a vivir en hogares oscuros y helados.