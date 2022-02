Kiev, Ucrania — Los ucranianos desafiaron la presión de Moscú con un despliegue de unidad nacional en el que salieron a las calles a ondear banderas, mientras que Estados Unidos advirtió que Rusia había desplegado otros 7,000 soldados cerca de las fronteras con Ucrania a pesar de las declaraciones del Kremlin de que estaba retirando a sus tropas de la región.

Aunque la temida invasión rusa a Ucrania no se materializó, Estados Unidos y sus aliados sostienen que la amenaza persiste, poniendo en juego la seguridad y estabilidad económica de Europa.

Rusia ha posicionado más de 150,000 efectivos al este, norte y sur de Ucrania, según estimados de países de Occidente. El presidente ruso Vladimir Putin ha indicado que quiere resolver la crisis de manera pacífica, y el mandatario estadounidense Joe Biden prometió que su país le seguiría dando a la diplomacia “todas las oportunidades posibles”, pero expresó escepticismo sobre las intenciones de Moscú.

Biden también insistió que Washington y sus aliados no “sacrificarían principios básicos” con respecto a la soberanía ucraniana.

Un video del ministerio de Defensa de Rusia mostró un tren lleno de vehículos blindados que cruzaba un puente alejándose de Crimea, la península en el Mar Negro que Rusia se anexó de Ucrania en 2014. También anunció que más tanques estaban siendo colocados en trenes para volver a sus bases permanentes después de los ejercicios de entrenamiento.

Pero, al mismo tiempo, Rusia continuó con sus ejercicios militares cerca de las fronteras con Ucrania y a lo largo de su extenso territorio.

Un alto funcionario de Estados Unidos señaló que Occidente detectó que Moscú había incrementado en casi 7,000 efectivos sus tropas cerca de Ucrania, a donde seguían llegando soldados el miércoles, y que ha habido un marcado aumento en afirmaciones falsas de los rusos que el Kremlin podría usar como pretexto para una invasión.

El funcionario dijo que entre esas afirmaciones se incluían reportes de fosas comunes de civiles supuestamente asesinados por las Fuerzas Armadas de Ucrania; señalamientos de que Estados Unidos y Ucrania están desarrollando armas químicas o biológicas, y acusaciones de que Occidente está canalizando guerrilleros para matar a ucranianos.

El funcionario habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato porque no está autorizado a declarar en público sobre operaciones delicadas. No presentó evidencia.

Estados Unidos y Europa mantienen sus amenazas de fuertes sanciones y persiste la desconfianza entre Oriente y Occidente.

“No hemos visto un retiro”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken en declaraciones a ABC News. “Él (Putin) puede jalar el gatillo. Puede jalarlo hoy. Puede jalarlo mañana. Puede jalarlo la próxima semana. Las tropas siguen ahí si es que quiere renovar su agresión contra Ucrania”.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos ha visto “más tropas rusas, no menos”.

A la pregunta de por qué los rusos hablarían de un retiro cuando la inteligencia del gobierno, las imágenes de satélites comerciales y los videos en redes sociales no muestran evidencia de ello, Price respondió: “Este es el manual ruso, presentar una imagen pública... mientras hacen todo lo contrario”.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que, al igual que varios gobiernos europeos, la alianza no ha visto “retiro alguno de las fuerzas rusas”, ni tampoco varios gobiernos europeos. Antes de presidir una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, declaró: “Si en verdad comienzan a retirar tropas, eso es algo que recibiremos con beneplácito, pero aún está por verse”.