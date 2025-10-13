Opinión
13 de octubre de 2025
83°bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Un accidente de autobús en una región montañosa de Sudáfrica deja al menos 42 muertos

El autobús se salió de la carretera en una montaña y se precipitó en un terraplén

13 de octubre de 2025 - 7:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El autobús viajaba desde el Cabo Oriental de Sudáfrica, en el sur del país, dijeron las autoridades.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Johannesburgo - Al menos 42 personas murieron en un accidente de autobús en una región montañosa del norte de Sudáfrica, informaron las autoridades el lunes.

RELACIONADAS

El accidente ocurrió el domingo en la autopista N1 cerca de la ciudad de Louis Trichardt, a unos 400 kilómetros al norte de la capital, Pretoria.

Simon Zwane, portavoz de la Corporación de Gestión del Tráfico Vial, dijo al medio de comunicación sudafricano News24 que las autoridades habían confirmado 42 muertes, pero aún estaban verificando el número de fallecidos y heridos.

El autobús se salió de la carretera en un empinado puerto de montaña y se precipitó en un terraplén, dijo el gobierno provincial. Imágenes difundidas por las autoridades mostraban el autobús azul volcado boca abajo en el terraplén.

El autobús viajaba desde el Cabo Oriental de Sudáfrica, en el sur del país, dijeron las autoridades.

El gobierno provincial de Limpopo dijo en un comunicado que se creía que el autobús llevaba a ciudadanos de Zimbabue y Malaui que viajaban a sus países de origen.

El gobierno provincial no indicó de inmediato cuántas personas resultaron heridas, pero dijo que varios sobrevivientes fueron trasladados a hospitales.

Tags
Accidentes de TránsitoSudáfricaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
