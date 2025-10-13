Opinión
13 de octubre de 2025
80°despejado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Aumenta a 44 el número de muertos por lluvias en México

Claudia Sheinbaum convoca a gobernadores para ordenar un plan de respuesta de emergencia

13 de octubre de 2025 - 9:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cifra podría seguir en aumento mientras rescatistas seguían abriéndose paso el domingo en poblados anegados y llenas de lodo y escombros. (Felix Marquez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El número de muertos a causa de las lluvias torrenciales en México aumentó el domingo a 44 a medida que quedan al descubierto las consecuencias de las inundaciones y deslizamientos de tierra en todo el país. Como resultado, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a los gobernadores de los estados más afectados para ordenar un plan de respuesta de emergencia.

La Coordinación Nacional de Protección Civil del país informó que, hasta el domingo, las fuertes lluvias habían dejado 18 muertos en el estado de Veracruz --en la costa del Golfo de México-- y de otras 16 personas en el estado de Hidalgo, al norte de Ciudad de México. Al menos nueve personas perdieron la vida en Puebla, al este de la capital. Anteriormente se confirmó el deceso de un niño en el estado de Querétaro al quedar atrapado en un deslizamiento de tierra.

La cifra podría seguir en aumento mientras rescatistas seguían abriéndose paso el domingo en poblados anegados y llenas de lodo y escombros.

En Veracruz y Puebla, cientos de efectivos del ejército, policías y bomberos llevaron a cabo operaciones de rescate y establecieron albergues temporales donde los residentes podían recibir comida y atención médica. Miles de habitantes en todo el país seguían lidiando con la falta de agua corriente y electricidad.

“Hay todavía varias comunidades en Veracruz que se encuentran aisladas, que afortunadamente el día de hoy se pudieron hacer puentes aéreos para poder llevar alimentación, agua y poder atender a cualquier personas enferma”, dijo Sheinbaum en su visita al estado de Veracruz. “Sabemos que hay mucha desesperación y preocupación. Los vamos a atender a todos.”

Partes del estado de Veracruz recibieron alrededor de 21 pulgadas de lluvia entre el 6 y el 9 de octubre.

En Poza Rica, una ciudad petrolera ubicada a 170 millas al noreste de Ciudad de México, donde Sheinbaum habló con los residentes, algunos barrios recibieron más de 12 pies de agua cuando el río Cazones se desbordó a primera hora del viernes.

Las autoridades han atribuido las lluvias al paso de la tormenta tropical Priscilla, y a la tormenta tropical Raymond, ambas en la costa occidental de México.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
